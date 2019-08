Aigle va dire adieu à ses Messageries

Deux bâtiments et un parking

Les constructions qui remplaceront les Messageries après démolition sont contenues dans un projet développé par deux propriétaires, Jean-Jacques Gippa et Peter Herrmann. Le tandem, déjà au bénéfice d’un permis de construire, est actuellement en discussions avec différents constructeurs et promoteurs.



Deux bâtiments, entre rue du Midi et avenue du Chamossaire, seront édifiés; l’un sur cinq niveaux, l’autre sur quatre. Dessous, un parking souterrain de 118 places, sur deux niveaux.



Les instigateurs du futur complexe envisagent de louer des espaces pour des commerces, notamment de proximité et de consommation courante. Des pourparlers sont engagés pour éventuellement conserver le tea-room actuel, qui jouit d’un beau succès. La belle terrasse ombragée sera conservée.



Dans les étages de l’un des deux bâtiments, place à 15 appartements, espaces bureaux, voire cabinets médicaux (location ou vente). L’autre sera dévolu à des appartements protégés en location pour personnes âgés ou à mobilité réduite.



Les travaux dureront 24 mois. La date de leur début n’est pas encore arrêtée.