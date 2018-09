Alain Berset suscite un espoir

«Lieu unique, le Festival Images est véritablement un bijou»

«Preuve de la renommée d'Images: la présence du président de la Confédération.» La ministre vaudoise Cesla Amarelle et le directeur Stefano Stoll se sont réjouis du haut patronage d'Alain Berset. Interview.





En 2016, vous étiez venu pour une visite de trente minutes, mais vous étiez finalement resté plus de trois heures. Qu’est-ce que ce festival a de singulier pour vous?



Je m’intéresse énormément à la photographie et je n’ai, jusqu’ici, jamais vu dans ce domaine une manifestation qui allie à ce point très haute exigence artistique et succès populaire. C’est exceptionnel et cela en fait un lieu unique! À l’inverse, certains événements drainent le grand public, mais le niveau n’est pas toujours au rendez-vous; d’autres sont très pointus, mais trop confidentiels. Tout en déployant beaucoup de force dans le propos, Images est mis sur pied avec beaucoup de cœur. Cela m’a touché.





Est-ce important à vos yeux que le festival se déroule aussi à l’extérieur, en plus des accrochages intérieurs?



Clairement. Cette présence dans l’espace public, alliée à la gratuité, permet un accès très ludique, très simple. Toute personne se rendant à Vevey en septembre sera confrontée à la photographie et pourra être amenée à échanger avec d’autres en passant d’un lieu à un autre. Ce festival est véritablement un bijou, soutenu par beaucoup d’acteurs, notamment la Confédération via Présence Suisse et Pro Helvetia.





Néanmoins, les acteurs du domaine photographique se plaignent d’être moins soutenus par la Confédération que d’autres arts (environ 1 million, contre 5,5 à la littérature ou 50 au cinéma). Et Images est financièrement sur le fil, selon son directeur…



Je ne suis pas venu annoncer des augmentations de budget avec des billets dans les poches! L’important est que la manifestation puisse se développer et perdurer. Je dois souligner que la Confédération a un rôle précis en matière culturelle. Les communes et les cantons nous rappellent souvent de ne pas en faire trop dans le domaine. Des manifestations comme Images doivent d’abord bénéficier d’un soutien fort au niveau local et régional.





La syndique a rappelé l’impact économique d’Images. Pour les lignes directrices de la politique culturelle suisse, vous appelez à «de nouvelles formes de collaboration entre la culture et l’économie». À l’exemple de ce qui se fait ici, via des expos dans un palace, par exemple?



C’est très ouvert. Nous n’allons pas commencer à fixer des cadres trop stricts, car nous voulons nous laisser surprendre par ce qui peut se développer. Le programme Culture et économie, porté par Pro Helvetia, fonctionne depuis 2016. Nous voulions souligner que la culture peut aussi, en plus de sa dimension artistique, avoir un impact économique. Cette composante est extrêmement forte dans certaines activités, sans qu’on s’en rende forcément compte. Dans le design, c’est évident. Nous souhaitons que se fassent ces ponts et ces liens dans des domaines où peuvent peut-être se développer de nouveaux modes de collaboration.