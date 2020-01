«Amer», le président des Portes du Soleil s'en va

Actif depuis vingt-sept ans au sein des remontées mécaniques champérolaines, Pierre-Marie Fornage a annoncé vendredi son départ, une décision «mûrement réfléchie et définitive». Il l’a fait savoir dans un long courrier adressé à la presse. Le président de TCCPS (Télé Champéry Crosets Portes du Soleil) ne fait aucun mystère sur les raisons qui l’ont poussé à abandonner le navire: il y avoue son amertume et dénonce la «mauvaise foi, la méchanceté d’attaques personnelles et la mise en doute de mon honneur et de ma crédibilité». C’est Enrique Caballero qui prend sa succession.

Pour comprendre la situation, il faut remonter à octobre dernier. Appelés à voter sur la fusion avec TéléMorgins en très mauvaise posture financière, 80% des actionnaires de Télé Champéry Les Crosets plébiscitent le rapprochement. Mais le poids dans le capital des 20% restants fait pencher la balance: la fusion passe à la trappe. «Cette décision va à l’encontre de mon discours de développement; elle sabote une solide et constructive vision, non seulement pour nos remontées mécaniques mais pour l’avenir touristique et économique de toute la région», écrit l’ex-président de TCCPS.

«Règlement de comptes»

Joint par téléphone, ce dernier explique toutefois que c’est le ton des débats, plus que le résultat du vote qui l’a profondément affecté. «En tant que président d’une société privée, on doit parfois prendre des décisions impopulaires. Certains propriétaires terriens ont profité de cette assemblée pour régler leurs comptes avec moi et remettre en doute mon intégrité. Après plus de vingt-cinq ans d’engagement, c’est douloureux.»

Parmi les reproches adressés au démissionnaire, celui-ci est notamment accusé d’avoir servi les intérêts de son propre bureau d’ingénieur. «Son ancien bureau, qu’il avait déjà vendu à l’époque, a décroché le projet de lac de retenue (ndlr: ce réservoir, qui a coûté 11,5 millions de francs, permet désormais l’enneigement en quarante-huit jours du domaine skiable). Ses détracteurs ont sauté sur l’occasion pour dénoncer un conflit d’intérêts», illustre Enrique Caballero.

L’inquiétude des actionnaires n’était-elle pas légitime? «Ils ont raison de poser des questions, mais ils ne l’ont pas fait. Il n’y a pas eu de volonté de clarification, simplement de destruction. Il y a eu des interventions inappropriées, voire diffamatoires», estime Enrique Caballero.

2e vote en octobre

L’actuel et l’ex-président en sont convaincus: la fusion reste la voie à suivre. Elle conditionne notamment d’éventuelles aides publiques. «Le départ de Pierre-Marie ne change rien à notre stratégie. Mais nous espérons tous qu’il servira d’électrochoc et permettra de revenir à un débat plus factuel et moins émotionnel.» Enrique Caballero espère remettre le projet de mariage aux voix en octobre prochain. «Cela nous laisse huit mois pour tenter de convaincre.»