Année record sur les pistes de Villars

Après le déficit financier enregistré en 2017 (291'000 fr.), Télé-Villars-Gryon-Diablerets (TVGD) a renoué avec les chiffres noirs, bouclant sur un bénéfice de 178'000 francs (résultats réalisés entre septembre 2017 et 2018). La barre du demi-million de journées-skieurs a été franchie, avec 532'000, contre 404'000 au cours d’une saison 2016-2017 médiocre. Soit un bond de 31,6% «et un record sur les dix dernières années, alors qu’on annonce régulièrement la mort du ski», relève Pierre-Alain Urech, président de la SA.

La neige abondante – 7,27 m l’hiver dernier – a largement contribué à ce succès. «Mais on ressent aussi fortement les premiers effets du Magic Pass. Le but était de pousser les gens à ressortir les skis de leur cave et cela a fonctionné», se réjouit Pierre Besson, directeur de TVGD et artisan de ce forfait qui offre l’accès à une trentaine de domaines skiables. Dans la région, 40% des clients transportés étaient détenteurs du sésame. «Sur 15 millions de chiffre d’affaires, environ 5 millions proviennent du Magic Pass», poursuit le directeur, qui prendra sa retraite cet été, après vingt-cinq années à la tête de la société.

Une bonne nouvelle pour TVGD qui réussit à dégager un cash-flow de 5 millions de francs, malgré des investissements dépassant les 7 millions en 2018: après l’amélioration de la liaison Villars-Les Diablerets inaugurée début 2017, la société a mené la modernisation du Meilleret, aux Diablerets, avec la construction d’une nouvelle télécabine et l’élargissement de la piste de la Jorasse, en vue notamment des Jeux olympiques de la jeunesse en 2020. (24 heures)