Après le brasier, le cœur d’Aigle commence à panser ses plaies

Serge Aegerter ouvre un tiroir de cuisine. Les compartiments à couverts sont remplis d’eau. Ironie du sort, cette pièce venait d’être refaite et, au-dessus de la plaque à induction hors d’usage, le revêtement des placards commence à gondoler. «Ça me fait drôle de voir cette maison où j’ai grandi dans cet état. Tout est détruit: le toit et le galetas par le feu, les étages inférieurs, le magasin et la cave par l’eau.»

Plus de dix jours après le brasier qui a attaqué les toitures de six bâtiments contigus du Vieil-Aigle, l’odeur tenace de fumée a fini par s’évaporer des venelles pavées. Elle est en revanche encore bien perceptible dans les logements touchés, où la plupart des 90 résidents évacués ont pu réintégrer leurs murs. C’est le cas d’Isabel Lopes, qui rentre justement chez elle après une semaine d’hôtel, un peu de vaisselle sous le bras. «Jusqu’ici, c’était dégoûtant, ça puait le bois brûlé. Là, je dois encore appeler la gérance pour la machine à laver qui ne marche plus.»

«Tout est foutu»

Les façades laissent à peine deviner l’ampleur du feu qui s’est propagé, à partir d’une bougie oubliée, aux rideaux d’un salon de massage, avant d’être attisé par le foehn vers les logements contigus de ce quartier médiéval. Il faut franchir le seuil des deux bâtiments les plus touchés pour mesurer l’ampleur des dégâts. La vitrine du magasin de téléviseurs de Serge Aegerter porte les stigmates de l’intervention et le local vide suinte l’eau et la désolation. Dans les étages, rien ne subsiste de ce qui a abrité une vie de famille durant quarante-trois ans. «Tout est foutu», se résigne Serge Aegerter en assurant la visite guidée, sans se départir d’une bonne humeur un rien bravache.

Pour ses parents qui occupaient les lieux, une autre vie doit s’organiser pour au minimum une année, le temps de tout refaire. Attablée au bistrot d’en face, Marie-Claire Aegerter a les larmes qui lui montent aux yeux. «On nous a relogés dans les nouveaux appartements de la tour Landi. Mais je n’ai plus le goût de rien faire, même pas envie de cuisiner. Heureusement, notre entourage nous soutient.»

Après le feu, l'état des lieux...

Propriétaire d’une maison touchée dans une moindre mesure, François Deladoey reste philosophe: «Il faut surtout retenir qu’il n’y a pas eu de pertes humaines ni d’animaux de compagnie. Les professionnels ont été adéquats tout du long. À 3 heures du matin, lors de l’incendie, le responsable de l’Établissement cantonal d’assurance (ECA) était déjà à nos côtés. Il a mis en place les mesures d’urgence, pour protéger et sauver ce qui pouvait l’être. Maintenant, nous entrons dans la phase où il va falloir réfléchir à ce qu’on va faire et comment on va le faire.»

Derrière les papiers peints qui partent en lambeaux, les murs sont trempés. Des moisissures se sont déjà développées à certains endroits. Dans les pièces entièrement vidées au lendemain de l’incendie, des déshumidificateurs tournent à plein régime. «Il va falloir aérer tout ça, sinon la mérule va attaquer», avertit Ilir Mulliqui, patron de l’entreprise spécialisée qui a déjà sorti quatre bennes pleines, 40 m3 de gravats pour le seul numéro 30 de la rue du Bourg. Il envisage encore deux semaines de travail pour ses quatre ouvriers afin de mettre à nu la construction. Puis il faudra se soucier de la toiture calcinée, dont le squelette carbonisé griffe le ciel.

... et puis il faudra reconstruire

Du sérieux coup de peinture à la réfection totale, l’agenda des différents propriétaires sera rythmé, ces prochains mois, par le ballet des ouvriers dans cette vieille ville fortement identitaire pour les Aiglons. «On sent que ça atteint les gens au cœur. J’ai été impressionné par les messages de soutien qu’on a reçus, témoigne Serge Aegerter qui, même dépourvu de local, continue de bosser, mobile vissé à l’oreille. Tout le réseau d’entrepreneurs du Chablais dont je suis membre m’a proposé de l’aide spontanément.»

Impliquées aux premières heures suivant le feu, les autorités communales n’ont pas eu à effectuer de suivi particulier, les sinistrés ayant pu se reloger d’eux-mêmes. «La remise en état incombe maintenant aux propriétaires, note le syndic, Frédéric Borloz. Bien sûr, nous resterons attentifs lors des réfections, si elles doivent nécessiter des modifications.»

Pour les principaux concernés, la blessure est encore trop fraîche pour envisager des projets. Tout au plus a-t-on mandaté un architecte pour plancher sur la résurrection. Quant à chiffrer les dégâts, il est trop tôt aussi. «Il nous manque encore plusieurs devis pour connaître l’estimation totale des dommages», précise Claudia Dormeier Freire, chargée de communication à l’ECA. (24 heures)