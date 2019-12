Architecte et rameur, «Banane» est décédé

«C'est une personnalité veveysanne et de l'architecture vaudoise qui nous a quittés», évoque le municipal Jérôme Christen à l'évocation d'Ugo Fovanna, décédé le 15 décembre dans sa 91e année à Pully, où il résidait depuis de nombreuses années.

Veveysan, Ugo Fovanna a laissé une trace architecturale importante à Vevey. On lui doit principalement les plans des deux tours de Gilamont (1965 et 1967), du Centre nautique et balnéaire, plus connu des Veveysans sous l'appellation «Les Bains Payes» (1982) ou encore de l'extension du Musée suisse de l'appareil photographique (1989).

«Ugo Fovanna, personnage haut en couleur a dirigé un important bureau d'architectes à Lausanne avant d'ouvrir le sien. Il fut un des quatre fondateurs du Groupement professionnel des architectes de Suisse occidentale», poursuit Jérôme Christen. «Il était aussi très engagé dans la formation des architectes», complète Philippe Jaton, un de ses amis.

Père de trois enfants, six fois grand-père, trois fois arrière-grand-père, Ugo Fovanna était membre d'honneur du Club de l'Aviron de Vevey, qui siège au Centre nautique et balnéaire, et un généreux donateur. Il fut aussi champion de Suisse. Engagé, Ugo Fovanna participait encore à l'assemblée générale de son club le 5 décembre dernier.

«C'était un très bon ami de mon père. Comme beaucoup de rameurs de son époque, il avait un surnom. Le sien était Banane», se souvient Jean-François Bovard, archiviste du club.