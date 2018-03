Arvinis tire les leçons de sa 1re cuvée à Montreux

Méconnu, le vignoble moldave est pourtant cinq fois plus grand que celui de la Suisse. Il sera possible d’en déguster le fruit du 25 au 30 avril. Le 19e plus grand producteur de vin au monde sera l’hôte d’honneur du 23e salon Arvinis, le 2e au Montreux Music & Convention Center. «La découverte fait partie de l’ADN d’Arvinis, relève son directeur Pierre-Alain Rattaz. Les habitudes ont évolué. Autrefois, les gens s’approvisionnaient chez un seul vigneron. Ils sont aujourd’hui plus curieux, avides de nouveautés.» La carte de «l’exotisme» permettra peut-être de reconquérir un public en partie égaré à la suite du déménagement à Montreux. L’an dernier, le salon avait attiré 18'000 visiteurs, contre 22'000 à Morges. «Nous constatons que nous touchons un public différent à Montreux, analyse Nadège Fehlmann-Bonin, présidente. Nous devons réancrer cette manifestation dans ce nouveau cadre.»

Les organisateurs ont tiré les leçons de la précédente cuvée. Le parcours de visite sera amélioré pour plus de fluidité. Et des circuits thématiques seront proposés, en parallèle aux traditionnels ateliers: tour de Suisse, balade autour des merlots tessinois ou des chasselas vaudois, etc. «Il n’est pas évident de se repérer dans ces grandes halles, constate Alain Rattaz. Avec ces parcours guidés, nous accompagnons nos visiteurs en fonction de leurs goûts ou de leurs envies de découverte.»

Les horaires du samedi soir seront par ailleurs écourtés de deux heures. «L’an dernier, nous avons constaté quelques débordements qui n’existaient pas à Morges, regrette Nadège Fehlmann-Bonin. Les personnes qui viennent uniquement pour l’apéro ne sont pas un public intéressant pour nos vignerons qui sont ici pour travailler. D’où l’idée d’adapter nos horaires.»

Arvinis, du 25 au 30 avril au 2M2C de Montreux. www.arvinis.ch (24 heures)