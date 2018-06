Attention au vol dans les gares ou dans les festivals

La police cantonale rappelle qu’il faut rester attentif lors de grands rassemblements. Elle dévoile les résultats d’une enquête encore en cours. Après une multiplication de vols, principalement en gare de Montreux, dès l’été 2017, quatre prévenues issues de la communauté des gens du voyage ont été arrêtées à la mi-décembre.

Un peu plus tard, quatre autres jeunes femmes les ont rejointes en prison pour des faits similaires. Les prévenues ont principalement ciblé des touristes asiatiques et des personnes âgées, détournant leur attention ou les suivant. Le commissaire Arnold Poot en profite pour prévenir les futurs festivaliers: «Il y a là passablement de victimes potentielles. Les gens restent sur place, se relaxent et risquent de laisser traîner leurs affaires.» (24 heures)