Au Comptoir, l’écologie se pense ensemble et à tout âge

En entrant dans le Comptoir des Artisans, à Aigle, vous tomberez sur Patrick, Claire-Lise, Hugues, ou un autre des 17 coopérateurs de Qualité Avenir Partage. Ils ont entre 14 et 84 ans et se sont réunis dans cet espace où les mots d’ordre sont simples: partager et transmettre.

Dès la rentrée, l’espace sera ouvert du lundi au samedi. Fabrication de déodorant avec Mélanie et Cindy, réparation informatique avec Bruno ou encore manucure avec la jeune Gaëlle, il y en aura pour tous les goûts. Pourtant, pas besoin d’être membre pour proposer une activité: tous les talents de la région sont attendus avec impatience.

Maison historique

Cette maison historique de la rue Farel sera aussi un lieu de vie pour une partie des coopérateurs. Ce mercredi après-midi, c’est Bernard qui continue à s’atteler à la rénovation. Le sexagénaire en profite d’ailleurs pour montrer les ficelles du métier de bâtisseur à Greg, 14 ans, et Elliott, 16 ans. Quant à Gaëlle, 14 ans, elle cherche à redonner vie à un bac à fleurs grisouille tout en avouant que son souvenir le plus enrichissant reste la découverte de la pose du sol et de tout ce qui se trouve en dessous de celui-ci.

Malgré ce programme bien chargé, les visiteurs sont toujours les bienvenus, que ce soit pour s’installer avec un livre, pour boire un thé autour de la table sur laquelle trône un panneau «blabla, table à partager», ou pour découvrir les produits d’artisans locaux.

«L’écologie, ce n’est pas construire une grande maison Minergie individuelle avec deux voitures électriques parquées devant. C’est se regrouper pour réfléchir ensemble à ce qu’on peut faire au quotidien», explique Séverine, en servant les tasses de café écoresponsable. Avec cette belle équipe, le Comptoir des Artisans est bien parti pour devenir un lieu en constante mutation, toujours prêt à surprendre.