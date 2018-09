Au Meilleret, les JOJ deviennent lentement réalité

Une bonne septantaine d’allers-retours avec à chaque voyage 3,3 tonnes de métal à transporter. Le tout pour un coût avoisinant les 250 fr. par minute de vol. Mardi, dans le ciel des Diablerets, le ballet d’un Super Puma a donné un solide coup d’accélérateur au chantier de la télécabine Diablerets-Jorasse-Mazots. En fin de journée, les 14 pylônes de l’installation qui remplacera le télésiège Vioz-Mazots étaient assemblés.

En parallèle, la construction des trois stations se poursuit. Dans le tiers inférieur de la piste de la Jorasse, un caisson a été aménagé pour relever le virage du Rachy et ainsi répondre aux normes de la Fédération internationale de ski (FIS). Un peu plus haut, les pelles mécaniques achèvent de recouvrir le tunnel des Essertons, qui sécurisera le croisement entre la piste olympique de la Jorasse et la Nationale.

Au Meilleret, les Jeux olympiques de la jeunesse prennent ainsi un tour plus concret. Les travaux en cours doivent permettre la tenue des courses de ski alpin de Lausanne 2020. Le planning est serré: pour être homologué par la FIS avant les Jeux, le domaine ormonan devra accueillir des compétitions cet hiver déjà. Des courses de Coupe d’Europe auront lieu les 29 et 30 janvier.

«Le calendrier est tenu, annonce Didier Détraz, directeur adjoint de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets. Les aménagements de pistes seront terminés d’ici à deux semaines. La gare intermédiaire, en fin de semaine prochaine. Le déroulage du câble est prévu à la fin du mois.» Les 64 cabines dix places arriveront aux Diablerets dans la foulée.

Unique chantier romand

Cette année, le chantier du Meilleret fait figure d’exception à double titre: «C’est le seul dans toute la Suisse romande, signale Patrick Schibli. Alors qu’il y en a en moyenne deux ou trois chaque été et une vingtaine dans l’ensemble du pays.» Le système de traction utilisé en fait également une première romande. «Il s’agit d’une technologie plus économique, écologique et silencieuse développée pour l’éolien, dans laquelle nous sommes également actifs», décrit Patrick Schibli.

Sauf contretemps, l’Office fédéral des transports devrait homologuer l’installation vers la fin novembre. Pour une entrée en service le 15 décembre, à l’ouverture de la saison.

(24 heures)