Au Villars Palace, le conte de fées a viré au désastre

Des dizaines de réclamations se sont empilées durant les Fêtes sur le bureau de l’Office du tourisme de Villars. Elles émanent de clients mécontents après un séjour d’une nuit ou plus au Villars Palace. Réseaux sociaux et sites de réservation ou d’appréciation ont également été alimentés. On y lit par exemple: «À éviter à tout prix», «N’a de palace que le nom», «Décevant», «La pire expérience jamais vécue», ou encore «Une auberge de jeunesse pour le prix d’un palace». Les notes sont misérables. Y compris sur Booking.com (4,5 sur 10), qui a décidé de retirer l’établissement de son site. «Du jamais-vu», selon un spécialiste de l’hôtellerie.

Une situation à la «Shining», alors que le projet d’ouvrir au public pour l’hiver cet hôtel, privé depuis cinquante ans, évoquait plutôt à certains un conte style «Reine des neiges». Sous l’appellation «Hôtel Fantôme», un Lausannois détaille: «Nous avons payé l’équivalent d’un 5 étoiles pour un hôtel abandonné. Les hôtes sont livrés à eux-mêmes. Les chambres n’étaient pas faites tous les jours et même si c’était fait, c’était mal fait… Le petit-déjeuner, c’était un cauchemar, j’avais jamais vu une telle chose de ma vie! Pas de table propre, pas d’assiette, pas de tasse, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture, etc.»

Le personnel est désigné comme «gentil, mais sous pression, pas très qualifié». En fait, il en manquait cruellement. À tel point que pour le buffet du Nouvel-An, le service a dû être assuré par… une dizaine de moniteurs de l’École suisse de ski! «Nous l’avons fait pour notre clientèle, pour la station», relève son directeur, Marc-Henri Duc.

Le Villars Palace a été géré cinq décennies durant par le Club Med. Ce géant du tourisme, qui possède un bail jusqu’à fin avril, a décidé de le quitter en mars 2018. Club Med sous-loue le monument historique érigé entre 1912 et 1913 à Business & Pleasure, dont le siège est à Zurich et dont l’administrateur, Yacoov Cohen, possède aussi une entreprise de type tour-opérateur en Israël. Cette dernière œuvre depuis 15 ans en Suisse. Le Palace a été occupé par une clientèle israélienne privée, mais le gestionnaire a décidé d’ouvrir la réservation au public seulement cet hiver. À partir de mai, un nouveau repreneur, qui va racheter le bien au propriétaire actuel, une société genevoise, entrera en lice. Son identité sera dévoilée prochainement.

Renvoi de balle

Les tarifs proposés cet hiver oscillent, selon nos recherches, entre 182 et 199 francs pour une double standard avec petit-déjeuner. Avec donc en ligne de mire un joli conte de fées: profiter d’un palace pour le prix d’un trois-étoiles supérieur. «Sauf que c’est loupé. Le tour-opérateur a sous-estimé l’intérêt de la clientèle», constate Sergei Aschwanden, directeur de la station de Villars. «Une bien triste histoire pour la commune. Nous sommes désolés pour les gens qui ont loué des chambres au Palace», renchérit le syndic d’Ollon, Patrick Turrian. «Ils ont la pleine responsabilité de l’exploitation du Palace. Nous avons pris connaissance de réclamations, nous avons rappelé au locataire des obligations contractuelles à respecter», ajoute enfin un responsable du Club Med.

Joint par téléphone en Israël, Yacoov Cohen estime que «les problèmes rencontrés au début de la saison ne sont pas de notre faute». Il charge trois Villardous qu’il a engagés, trois professionnels connus dans la station. Ces derniers, sous couvert de l’anonymat, réfutent les griefs. «Nous pouvons prouver notre bonne foi et la validité du projet, documents et e-mails à l’appui, assurent-ils. Ce projet, nous l’avons présenté, mais le tour-opérateur n’a pas suivi. Il a fait même l’inverse de ce qui était convenu au préalable.»

Yacoov Cohen l’assure: «Nous assumons toutes les responsabilités. Nous avons maintenant pris en charge la gestion de l’hôtel et nous résolvons toutes les questions en suspens avec le plus grand sérieux et la plus grande considération.» Selon une source sur place, il semble en effet que la situation s’améliore. Depuis notre entretien, l’entrepreneur israélien nous a fait parvenir deux lettres manuscrites. La première fait part «d’un séjour agréable […] un petit-déjeuner parfait». L’autre évoque «un bon séjour, une équipe charmante, des repas délicieux».

Mauvaise image

Un autre client échaudé évoque cependant une expérience «très dommageable pour le tourisme de cette belle région». Sergei Aschwanden: «C’est très désagréable pour la station. Nous avons sensibilisé les actuels gérants mais nous ne pouvons pas intervenir, c’est de l’économie privée.» Même son de cloche du côté de la Municipalité, qui a agi d’une autre manière. «Nous avons alerté l’actuel propriétaire et le Club Med. Nous avons demandé et fait effectuer des contrôles en termes de salubrité et de normes incendie. Nous attendons les rapports», précise Patrick Turrian.

Surtout, les Villardous attendent fin mars avec beaucoup d’impatience: «Nous nous réjouissons que ce sous-locataire cesse d’exploiter le Palace et encore plus d’accueillir le nouveau propriétaire et son projet de rénovation», conclut l’édile. (24 heures)