Aucun coupable dans le décès par intoxication au CO2

La mort de Daniel* dans la nuit glaciale du 7 février 2012 par intoxication au monoxyde de carbone dans un chalet des hauts de Rossinière est-elle imputable à la société Elcotherm AG, fournisseur du chauffage à mazout à l'origine du drame, ou aux deux techniciens qui ont procédé à l'installation et à la mise en route? Aucun des trois. Au terme de plus de six ans et demi d'enquête harassants pour toutes les parties, le Tribunal de Vevey a jugé que non ce mercredi. Il n'a ainsi pas suivi le réquisitoire de la procureure Myriam Bourquin. Les trois accusés ont été acquittés de toute poursuite pénale.

Le juge Nicolas Monod a par ailleurs considéré les faits prescrits, question qui prêtait à une certaine interprétation. Le juge a penché pour la version favorable aux accusés.

Pour rappel, la victime, 43 ans, avait été retrouvée vers midi par une voisine alertée par une odeur suspecte. Enfant du Pays-d'Enhaut, et encore habitant régulier de la région, le défunt logeait depuis quelques jours chez Micheline, sa soeur de coeur, 44 ans au moment des faits. Retrouvée inanimée dans sa salle de bain et héliportée aux Hôpitaux universitaires de Genève, cette dernière s'en était tirée miraculeusement malgré son état critique.

L'expert externe auditionné durant le procès avait pourtant imputé le problème technique fatal à trois facteurs majeurs: le froid sibérien en extérieur (autour des -20 degrés), la pose non conforme d'un tuyau qui aurait dû être à l'abri du gel pour favoriser l'évacuation de condensats et un joint mal positionné et écrasé qui a favorisé la fuite des gaz et empêché le système de sécurité d'arrêter le brûleur.

«Dans les règles de l'art»



Le juge a considéré que l'installateur avait procédé dans les règles de l'art et «conformément au règlement de l'entreprise en matière de pose de l'installation» - le seul qui fasse foi - et en vertu «du bon sens». Quant au technicien de la société d'entretien Elco, à qui l'on reprochait de n'avoir pas repéré les défauts, il n'avait pas à superviser le travail de l'installateur, mais uniquement à procéder aux derniers réglages et à la mise en marche.

Les avocats de Micheline et de la famille du défunt ont dix jours faire appel. Un scénario «vraisemblable» d'après l'amie d'enfance du défunt.

* Prénoms d'emprunt