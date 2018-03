Aux Mines de sel de Bex, la visite sera encore plus savoureuse

Les amateurs de l’histoire de l’or blanc vont enfin pouvoir explorer à nouveau – dès samedi 10 h – le site touristique des Mines de Sel de Bex. Près de dix-sept mois de travaux et 5 millions de francs auront été nécessaires pour réaménager l’espace, renforcer la muséographie, accroître la sécurité, et offrir une meilleure visite au public, attendu plus nombreux.«Depuis novembre 2016, la montagne a vibré d’une forte activité humaine, mêlant sueur, rails, pelles, marteaux-piqueurs et machines de chantier», résume Philippe Benoit, directeur du site touristique des Mines de Sel. Une fondation assure depuis 2002 la préservation de ce patrimoine unique en Suisse.

L’inauguration marquant l’achèvement de ces travaux et leur présentation s’est déroulée jeudi dans les galeries, en présence de nombreuses personnalités et élus. Première mesure d’envergure réalisée: l’agrandissement de la galerie principale du Bouillet. Les travaux menés ont permis d’y construire la nouvelle gare dite des Salines suisses, avec la création d’une boucle de retournement aux trois-quarts du trajet. En parallèle, une galerie piétonne, creusée et aménagée depuis cette halte, permet de rejoindre la salle des Cristaux. «Le but recherché est d’augmenter la fluidité du trafic et son adaptation à la fréquentation touristique attendue», poursuit Philippe Benoit. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est largement augmentée

Avant la fermeture, le site, accueillait bon an mal environ 60'000 visiteurs. Le but du réaménagement est de faire croître cette fréquentation, de 10% d’ici à la fin de 2019. Puis, de 25% à l’avenir – objectif: 80'000 visiteurs par an –, après que d’autres modifications et nouveautés auront été apportées ces prochaines années. Comme, la finalisation d’une autre nouvelle galerie, avec croisement à mi-parcours, qui permettra de doubler la capacité d’accueil journalière.

L’or blanc à portée de main

Sur les travaux effectués ces derniers dix-sept mois, l’aspect muséal a été enrichi. Avec principalement la création sur le parcours touristique d’une unité nouvelle de production de sel artisanal. Le visiteur pourra ainsi apprécier le travail de transformation de la saumure originelle en sel. Autres découvertes: un spectacle audiovisuel et une exposition photo dans la nouvelle galerie d’art située à portée de salière du Restaurant La Taverne, au cœur de la mine. Par ailleurs, la sécurité du site a été renforcée. Avec, entre autres, le renforcement du système de détection incendie et l’installation de plusieurs portes «coupe-feu» dans tous les secteurs de la mine (touristique et exploitation). À l’extérieur du site, un pavillon nouveau sera mis en place et servira notamment d’espace de dégustation pour les visiteurs.

Les 5 millions de francs engagés ne seront pas ou prou répercutés à la caisse. Le ticket d’entrée subira une augmentation minime de 50 centimes au guichet, mais son prix restera inchangé pour la réservation en ligne.

Repensé, réaménagé, innovant, le site touristique est donc plus que jamais la vitrine d’exposition de l’aventure de la recherche de l’or blanc dans les mines de Bex, commencée il y a près de 350 ans. De ce gigantesque dédale de galeries, de puits, et de salles souterraines, on produit dans cette dernière mine en activité de Suisse pas moins de 30'000 tonnes de sel par an. Comme le précisait le directeur général des Salines Suisses, Urs Christoph Hofmeier, présent également jeudi à Bex: «La majeure partie est dévolue à l’alimentaire, le reste étant affecté aux routes, aux systèmes d’adoucisseurs et une petite partie aux cosmétiques.»

Pour rappel, les Salines Suisses sont issues de la fusion en 2014 de Saline de Bex et des Salines Suisses du Rhin. La société exploite trois sites de production sur le territoire national avec une production globale de 600'000 tonnes par an. (24 heures)