Aux Mosses, les gros bras tirent à la même corde

À 28 ans, Luc Parisod et Christian Mottier peuvent prendre sereinement leur «retraite». Le palmarès des deux tireurs à la corde ormonans est désormais complet, grâce à la victoire de leur équipe en juillet à Savigny, lors du 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC).

Ce sacre dans «l’épreuve reine des girons», l’équipe ormonanche le convoitait. «Depuis 2014, on est régulièrement très bien classés, raconte Luc Parisod. On a fini champions cantonaux en 2014, en 2015 et en 2016 (ndlr: titre décerné en fonction des résultats globaux obtenus lors des différents girons annuels). Et on était sur le podium les années suivantes. Mais une victoire lors d’une Cantonale, c’était ce qui nous manquait.»

Aux Ormonts, le tir à la corde tient de la vocation. Les copains de la Jeunesse de Leysin ont d’ailleurs terminé sur la deuxième marche du podium à Savigny. «À 13 ans, on allait déjà tirer à la corde à Leysin, raconte Christian Mottier. J’ai toujours aimé ce sport. On a monté une équipe aux Mosses en 2009.» En 2013, les choses ont pris un tour plus sérieux. «On a mis sur pied un programme d’entraînement strict, détaille Julien Rosat, président de la Jeunesse des Mosses. On fait des parcours Vita le plus souvent possible et on s’entraîne en tirant à la corde avec un tonneau suspendu à une potence.»

«Il y a un feeling à trouver entre les cinq membres de l’équipe»

Athlétiques, les Mosserains n’ont pourtant rien de malabars. Julien Rosat en convient: «On tombe souvent face à des équipes plus fortes physiquement. Mais on compense grâce à une très bonne coordination entre nous et de l’endurance. On peut encaisser des grosses tirées et garder assez d’énergie pour contrer.» Car le tir à la corde n’est pas qu’une affaire de gros bras: «Chaque tirée dure trois minutes; c’est long, explique Luc Parisod. On ne tire pas tout du long. Il y a un feeling à trouver entre les cinq membres de l’équipe.»

Le titre cantonal est convoité, trusté par quelques Jeunesses, dont celles de Leysin, des Mosses ou encore de Givrins, de Sévery ou de Froideville. L’esprit reste excellent. «À force de se rencontrer, on se connaît tous, se réjouit Luc Parisod. Il y a une rivalité tant qu’on tire, mais dès que c’est terminé, on se retrouve pour boire une bière. Depuis quelques années, les tireurs ont même pris l’habitude d’organiser un souper corde.»

Preuve en tout cas que les équipes des Mosses et de Leysin tirent à la même corde: les deux Jeunesses ont posé leur candidature pour organiser conjointement le prochain camp de ski de la FVJC.