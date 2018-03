Avancée capitale pour l’extension du collège de Perrosalle

Vendredi 23 mars, le Conseil communal votera sur l’acquisition, pour un montant de 2,4 millions de francs, de la parcelle privée «La Distillerie», contiguë au complexe scolaire de Perrosalle. Il y a belle lurette que les autorités d’Ollon tentent d’acheter ce bien, absolument nécessaire pour l’agrandissement de l’établissement projeté depuis… 2009. Las! Le propriétaire du terrain de 12 500 m2 a toujours refusé de le vendre.

Devant ces refus répétés, l’Exécutif a lancé une première procédure d’expropriation en 2010. Le propriétaire a gagné en justice, la parcelle se trouvant en zone agricole. Elle a alors été classée par la Commune en zone d’installations publiques. Mais toujours pas d’accord sur une hypothétique vente. En 2015, deuxième tentative d’expropriation et nouvelle rebuffade infligée à la Commune. La raison? Les magistrats ont estimé que la saisie était prématurée car le périmètre dans lequel s’inscrira l’agrandissement du centre scolaire n’est pas suffisamment défini. La Municipalité a alors lancé un concours d’architecture en novembre. Vingt-sept bureaux se sont inscrits. Un jury est en train d’étudier les projets avant une exposition publique.

Cette dernière décision a permis de faire avancer le dossier d’achat de «La Distillerie». Le propriétaire vient de se résoudre à la vente. Bien que la Commune n’en ait pas besoin, elle devra acquérir l’ensemble de la propriété, qui comprend un corps de ferme érigé en 1800 et diverses dépendances. Ces constructions pourraient être intégrées au complexe scolaire.

La première étape comprendra principalement une double salle de gymnastique ainsi qu’une salle polyvalente à fonction culturelle, avec cuisine professionnelle, et 19 salles à usages divers. Le bâtiment qui abrite aujourd’hui la cantine scolaire et l’aula sera transformé, rénové et renforcé selon les normes parasismiques. Il sera réorganisé au profit d’un réfectoire plus grand et d’une cuisine modernisée. Des services de psychologie, de psychomotricité, de logopédie, une unité d’accueil pour écoliers et une crèche pour 44 enfants y seront aménagés. (24 heures)