Avancée majeure vers la revitalisation du bourg

On en parle depuis des années, mais la revitalisation du bourg de Villeneuve a franchi une étape cruciale en 2017. «Une très large démarche participative incluant associations, commerçants, vignerons, propriétaires, etc., a permis d’identifier dix-neuf mesures pour y parvenir», résume Dylan Karlen, municipal UDC chargé du dossier. Le concept a été mené par le Réseau vieille ville, chapeauté par l’Association suisse pour l’aménagement du territoire (ASPAN). Le périmètre d’étude correspond à celui des anciennes fortifications.

Le principe directeur concerne tout le quartier historique de la commune du Haut-Lac, avec des implications aux proches alentours. D’autres études complémentaires, notamment en ce qui concerne le logement mais également la refonte du quartier de la gare, sont en cours.

«Tout est lié», poursuit l’édile. Une des mesures phares concerne le stationnement dans le bourg médiéval. «C’est à mon sens le thème prioritaire autour duquel pourra se développer toute la stratégie de revitalisation», estime Dylan Karlen. Un grand parking silo sur plusieurs étages, moins onéreux qu’un ouvrage souterrain, serait construit à la Poterlaz, qui jouxte le bourg, à proximité du futur arrêt de bus de la rue des Remparts. L’idée serait de permettre aux résidents du bourg et aux visiteurs de se parquer près des commerces.

La Grand-Rue libérée

Corollaire, des places de parc seraient supprimées dans tout le quartier, où serait créée une vaste zone de rencontre 20 km/h. La Grand-Rue, épine dorsale du bourg, serait libérée, quand bien même l’étude indique que des cases de stationnement doivent perdurer pour la clientèle des commerces. Une proposition de réaménagement à terme de l’artère est envisagée, où piétons et cyclistes auraient la part belle. Ici, des mesures simples et rapides peuvent être réalisées comme la réaffectation de vitrines vides, de rez-de-chaussée, l’aménagement de pas-de-porte en espaces attractifs et conviviaux, l’organisation d’apéros citoyens. «Nous avons besoin qu’une association de quartier se fonde et travaille main dans la main avec la Municipalité. De manière à ce que les habitants s’approprient les projets, s’investissent. Tout le monde doit apporter sa pierre à l’édifice», estime Dylan Karlen.

Autres mesures envisagées: un meilleur cheminement entre bourg et lac, la possible transformation de l’ancienne caserne des pompiers en espace dédié à la jeunesse, avec ou sans déplacement de l’ensemble de l’administration communale. Mais aussi la relocalisation du «coffre ouvert» dans tout le bourg. Ce marché d’échange hypercouru se trouve dans le secteur de la poste depuis son introduction en 1995.

Dylan Karlen souhaite que la Municipalité applique progressivement l’ensemble des dix-neuf mesures. «Si nous avons mandaté une démarche participative, et non pas consultative, ce n’est pas pour renoncer sur certains points. C’est une question d’intégrité et d’honnêteté intellectuelle.» (24 heures)