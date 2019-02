«Avec ce loup, je suis comme un gamin»

L’ironie de l’histoire est qu’on ne saura que dans quelques semaines, au terme des tests ADN, s’il s’agit vraiment d’un loup. À Blonay, on ne s’embarrasse pas de la nuance, c’est le loup des Chevalleyres, un point c’est tout!

Du moins pour ceux que le sujet intéresse. Car si les vidéos du spécimen immortalisé lundi en plein jour ont mis les réseaux sociaux en ébullition avec des dizaines de milliers de vues, sa présence ne suscite pas d’émoi particulier parmi les personnes croisées au village. Du reste, à défaut d’être les plus passionnés, les adeptes de Facebook sont souvent les plus au courant. «Oui, ça en cause beaucoup, j’ai vu pas mal de gens partager l’info, lance Joy Bachelard. J’ai dit à ma mère: y a des loups ici?» Son amie Mélissa Scarlato se montre moins volubile: «J’ai juste vu la photo, mais sans plus. Je n’avais même pas percuté que c’était à Blonay».

À la boulangerie «Chez Yan», la plus concernée semble Milène Ravera, au service: «C’est surtout intéressant pour les enfants, ça permet d’en parler. Mon grand a 6 ans, il est intrigué. Un loup près de la maison, ça fait travailler l’imagination. Et puis c’est beau la nature qui garde ses droits.»

«Je suis très surpris de voir que la majeure partie des gens n’est pas plus émue que ça, confirme Stéphane Frischeteau, le gérant du kiosque de Cojonnex. C’est surtout des clients des Chevalleyres qui m’en causent, sans inquiétude, même si une dame m’a dit qu’elle rentrait son chat et son chien. Perso, si j’avais vu un loup, je serais comme un fou!»

Photographe enthousiaste

C’est le cas de David Rouge. Photographe naturaliste professionnel habitant le coin, il a croisé furtivement la bête lundi soir dans la lumière de ses phares. Depuis lors, il ne tient plus en place. «C’est un truc de ouf! s’enthousiasme-t-il en montrant la vidéo nocturne. Je suis comme un gamin! Je pars en affût matin et soir pour essayer de claquer une belle image de jour. Sans succès jusqu’ici. Ce matin, j’y étais encore avec un pote.» À l’entendre, jamais la zone n’aura été aussi quadrillée: «Il y a du monde partout. Des passionnés comme des antiloups. On ne devrait jamais préciser les lieux d’observation, mais dès que c’est sur les réseaux sociaux… J’en cause beaucoup dans mon petit cercle, entre passionnés, chasseurs, paysans. C’est clair que certains se réjouiraient de le voir disparaître. Les chasseurs ont clairement l’impression qu’ils se font bouffer leur gibier.»

«Sa présence n’est pas rassurante. Mais que voulez-vous? Les loups sont mieux protégés que vous et moi»

L’agriculteur Stefan Kurmann compte parmi ceux qui ne s’émouvraient pas outre mesure de voir le cas du loup réglé. C’est aux abords de sa ferme et de ses 130 vaches que l’animal a fait le bonheur des quelques automobilistes prompts à dégainer leur smartphone. «Sa présence n’est pas rassurante, explique le Blonaysan d’origine lucernoise. Là il est seul, mais si un jour c’est une meute? Le vrai problème, c’est au printemps, quand les bêtes sont dehors. Mais on ne peut rien faire, les loups sont mieux protégés que vous et moi. Je pourrais bien me plaindre, mais je sais ce qu’on va me répondre: clôturez, prenez des chiens de berger. Sauf que je ne peux pas clôturer partout.»

«Je n’ai plus d’appel depuis mercredi. Selon moi, il a poursuivi son chemin»

Reste une question: le loup des Chevalleyres y est-il seulement encore? Rien n’est moins sûr. «Je n’ai plus d’appel depuis mercredi et les gens appellent dès qu’ils le voient, explique Stéphane Mettraux, garde-faune. Selon moi, il a poursuivi son chemin.» (24 Heures)