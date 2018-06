Bex rejette le quartier Le Glarey II

C'est Non au plant partiel d'affectation (PPA) le Glarey II à Bex. Combattu en référendum, le projet de plan partiel d'affectation redessinait l'aménagement d'un quartier proche du centre, afin de permettre son développement. La version soumise aux citoyens de Bex dimanche proposait des aménagements se voulant mieux intégrés à la topographie du site, mais également un réseau de constructions plus denses, permettant d'accueillir davantage d'habitants.

Ces arguments portés par la Municipalité, appuyés par le Conseil communal et soutenus par un comité citoyen n'ont pas porté auprès de la population qui les ont balayé à plus de 64%.

Le comité référendaire craignait un développement démesuré, inadapté à la commune de 7000 âmes, dont les infrastructures ne seraient pas prêtes, selon eux, à se déployer suffisamment pour ces nouveaux habitants. Ce point de vue a été soutenu: «On ne pensait pas que les gens nous suivraient avec une telle ampleur, se réjouit Albin Masson,membre du comité référendaire. Nous avions senti qu'il y avait beaucoup d'échos favorables, c'est certainement par ras-le-bol des constructions massives à Bex.»

«C'est dommage, car à mon avis le Glarey II était mieux étudié que le plan de 1998, qui reste donc en force, déplore le syndic, Pierre Rochat. On risque maintenant de voir s'aligner des constructions pas très harmonieuses les unes après les autres. Et du point de vue de la Commune, on va regretter de ne pas pouvoir mettre autant d'habitants dans cette zone centre que ne le demande aujourd'hui la loi sur l'aménagement du territoire (LAT).» «Durant cette campagne nous avons identifié un fossé de communication, les citoyens ont le sentiment d'être tenus à l'écart du politique, admet pour sa part Sandrine Moesching-Hubert, la cheffe de file du comité multiparti de soutien au Glarey II, également conseillère communale PLR. Avant de se dissoudre, notre comité va interpeler la Municipalité pour demander la tenue d'Etats généraux afin d'évoquer le développement de ce quartier, car le Canton a déjà laissé entendre qu'il demanderait à Bex de le réactualiser pour tenir compte de la LAT. Il faudrait alors que les habitants puissent devenir acteurs des projets et que l'on fasse ensuite des propositions concertées.» (24 heures)