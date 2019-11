Bex veut rendre son éclat à la chapelle Nagelin

C’est avec enthousiasme et, surtout, à l’unanimité que le Conseil communal de Bex a fait mercredi un grand pas pour la conservation d’une partie de son riche patrimoine immobilier. Elle a donné mission à sa Municipalité de plancher sur le financement de travaux visant à rénover la chapelle Nagelin, proche du centre-ville. Ce lieu de culte fut possession de l’ancienne Église libre du canton de Vaud, avant d’être donné à la Commune en 1967.

«C’est un certain Fernand Plumettaz qui a remis les clefs à la Municipalité de l’époque après la fusion de l’Église libre avec l’Église réformée vaudoise», informait Pierre Echenard, conseiller communal PLR. L’élu a déposé la motion au nom de son groupe.

«Cette motion va nous pousser à faire quelque chose pour cette chapelle peu utilisée»

Aujourd’hui, les façades de la chapelle sont très abîmées, plusieurs pans de crépi sont tombés. Surtout, la vigne vierge et le lierre qui la recouvre se sont infiltrés dans le toit, accélérant sa détérioration. «Cette motion renvoyée à la Municipalité pour étude va nous pousser à faire quelque chose pour cette chapelle peu utilisée», indique Éliane Desarzens, municipale bellerine.

Un architecte renommé

Pierre Echenard a présenté un historique de la chapelle Nagelin. Elle fut construite en 1864 et 1865 sur les plans de l’architecte veveysan d’adoption Samuel Késer (1813-1902), lui-même «libriste». On lui doit aussi les dessins, dans sa ville, du théâtre et de l’église orthodoxe russe. Késer a par ailleurs construit d’autres chapelles: Montreux, Aigle, Vevey encore, Corsier, Vers-l’Eglise (chef-lieu d’Ormont-Dessus).

Celle de Bex a été édifiée 15 ans après la naissance de la branche locale de l’Église libre. «Elle avait acquis un terrain pour son futur lieu de culte pour la modique somme de 1765 francs. La construction a coûté 22 012 francs», soulignait l’élu PLR. Il en faudra beaucoup plus pour financer sa rénovation. D’autant plus que la dernière date de 1963, une première ayant été entreprise en 1932. Depuis, plus rien, apparemment. L’ancien municipal a fait chiffrer par un spécialiste une estimation de travaux. «Pour l’isolation et la façade, il faudrait engager 90 000 francs.»

Le hic est que l’intérieur doit aussi en partie être rénové. «Il faut notamment changer le chauffage et refaire toute l’électricité, poursuit la municipale Éliane Desarzens. Se posera ensuite la question de savoir comment la chapelle pourrait être réaffectée, sachant que la Commune n’a pour l’heure pas de besoins urgents quant à son utilisation.» Conseillère communale socialiste, Anne-Lise Cretton avait déposé deux projets: «Il y a très longtemps pour une morgue, l’an passé pour la ludothèque.» Les deux ont été balayés.

L’ancien lieu de culte est ponctuellement mis à disposition par la Commune pour des conférences, des tables rondes ou des rendez-vous religieux. Tous les ans, fin novembre, on y confectionne des couronnes de l’Avent. Récemment, l’exposition «It’s Hot» sur le thème de l’urgence climatique s’y est taillé un beau succès. «1500 personnes l’ont visitée, dont un tiers d’élèves», confirme le municipal Alberto Cherubini.