Bientôt deux nouveaux hôtels dans le Haut-Lac

Après l’annonce de la construction d’un hôtel à Noville pour le compte du groupe Accor («24 heures» du 30 octobre), deux autres projets sont en cours dans ce secteur, proche du chantier de l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz. Le premier se situe précisément dans ce village à quelques encablures du futur complexe médical intercantonal. «La Commune a donné son autorisation pour ce projet», déclare le syndic de Rennaz, Charly Monnard.

Actuellement soumis à enquête publique, quatre bâtiments seront édifiés après démolition du Motel et de ses annexes en friche depuis deux ans. Les promoteurs ne souhaitent dévoiler l’entier du dessein qu’à l’issue de l’enquête publique (25 mai). Néanmoins, le dossier à disposition atteste que ce projet va beaucoup plus loin que l’implantation d’un seul hôtel de 110 chambres. Feu le Motel de Rennaz abritera en effet un restaurant de 180 places (plus 100 en terrasse), une maison médicale composée notamment de divers cabinets, et enfin une résidence hôtelière. Cent soixante-trois places de stationnement seront disponibles pour la clientèle, dont 64 enterrées.

Hôtel et résidence hôtelière prendront place dans un bâtiment chacun, comptant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages avec attique. Le restaurant et la maison médicale comprendront un étage de moins. Le montant de l’opération qui figure au dossier d’enquête oscille entre 27 et 29 millions de francs. Pour le syndic de Rennaz, ce futur complexe «sera très utile pour notre commune, et surtout répond à un manque flagrant de chambres d’hôtel à prix abordables et aux dernières normes technologiques et de confort, un phénomène récurrent entre Vevey et Lavey».

Un autre projet à Noville, à la sortie de Villeneuve, va compléter prochainement l’offre. Là encore, les principaux intéressés ne veulent pas évoquer les contours de ce futur hôtel qui sera classé deux étoiles et demi. Le permis de construire a été délivré. À Aigle, outre deux projets de chambres d’hôtel au centre-ville dans le quartier Margencel-Gare, un autre dossier est en gestation. La Commune a donné son aval. La future structure hôtelière sera construite près de la sortie autoroutière à toute proximité du golf. (24 heures)