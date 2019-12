Bientôt deux nouveaux monuments historiques

Le Canton projette de classer deux de ses cures: celle d’Aigle – la villa Souvenir –, et celle de Mont-la-Ville. L’annonce vient d’être faite dans la Feuille d’avis officiels. L’enquête publique court jusqu’au 18 janvier. Ces deux biens classés en note 2, d’importance cantonale, deviendraient monuments historiques et bénéficieraient des plus hautes mesures de protection nationale. Aucune atteinte ne pourrait alors leur être portée. «Le territoire cantonal compte 216 cures, dont une cinquantaine sont classées au titre de monument historique, pour tout ou partie du bâtiment (façade, toiture, boiseries, etc.)», informe-t-on à l’État, qui en possède 136. Certaines sont louées à des particuliers.

Six «maisons de pasteur» sont à vendre, dont les deux à l’enquête. «Elles ne répondent plus aux besoins de l’Église réformée vaudoise. Construites ou acquises après 1845, ces biens ne présentent pas de valeur historique prépondérante, n’appartenant pas au corpus des cures édifiées par les autorités bernoises ou vaudoises entre 1536 et 1845», dit-on au Canton, qui espère engranger entre 6 et 8 millions de francs. En 2006, la cession de 18 maisons de pasteur avait généré quelque 16 millions de francs («24heures» le 21 mars). Aucune autre décision de classement n’est planifiée.

Aigle la veut

La belle villa Souvenir, à la place Frédéric-Rouge, proche de la gare d’Aigle, a été construite en 1898 pour la famille Pichard. On ignore qui l’a dessinée. L’Association évangélique de l’Église libre d’Aigle l’acquiert en 1945 et en fait son presbytère. Elle possède déjà une chapelle construite en 1863 à Aigle, sans doute née du crayon de l’architecte Samuel Késer, à qui l’on doit, parmi beaucoup d’autres, l’église orthodoxe et le Théâtre de Vevey, et la chapelle Nagelin, à Bex.

La villa Souvenir, qui se dresse sur quatre niveaux, est empreinte d’éléments néoclassiques avec cordons, niches, frises. Coiffée d’une toiture à la Mansart, elle est estimée en bon état autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ses aménagements, d’origine, comportent boiseries, parquets, cheminées, grands escaliers, huisseries et vitraux. Le Canton l’achète en 1969 et y conduit des travaux de rénovation ? réfection de la toiture et de façades ? un an plus tard.

La Municipalité d’Aigle a déjà émis le vœu d’acquérir la villa. Pour quelle affectation? «À terme, nous aimerions y installer une crèche si le besoin venait à se faire sentir ces prochaines années», déclare le syndic Frédéric Borloz.

Heimatstil

La pittoresque cure de Mont-la-Ville, village au nord du district de Morges, a été bâtie entre 1911 et 1912 au cœur d’un grand jardin arborisé. Ses plans sont l’œuvre de Samuel Marmillod-Droguet, alors architecte adjoint de la Ville de Lausanne. Typique Heimatstil, l’ancienne maison de pasteur sur quatre niveaux possède un rez-de-chaussée en pierres apparentes, ses encadrements sont en calcaire jaune du Jura. Ici encore, de nombreux aménagements d’origine ont été conservés en bon état: boiseries, planchers, menuiseries.

Pas suffisant pour un achat par la Commune. «Nous avons déjà annoncé à l’État que nous n’étions pas intéressés. Nous avons d’autres projets à mener dans notre village», déclare le syndic Patrick Agassis.

Sources: Division monuments et sites, Noémie Descœudres, Ulrich Doepper, Benoît Dubosson.