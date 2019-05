Blonay et Saint-Légier se rapprochent

«C’est un pas supplémentaire vers la fusion. Le plus important, à nos yeux, est d’aller au bout du processus, afin que nos habitants puissent s’exprimer dans les urnes», commentent Alain Bovay et Dominique Martin, respectivement syndics de Saint-Légier et de Blonay.

Après avoir pris acte du rapport final du comité de pilotage, les deux conseils communaux ont décidé de demander à leurs municipalités d’établir une convention de fusion entre leurs deux villages. Les élus de Saint-Légier se sont prononcés lundi par 57 oui et 4 abstentions et ceux de Blonay, mardi, par 38 oui, 4 non et 7 abstentions. Le projet de convention de fusion sera soumis aux deux conseils communaux le 21 janvier 2020. S’il est adopté par les deux corps délibérants, les villageois seront appelés aux urnes le 17 mai 2020 lors d’un référendum obligatoire.

Une fusion qui «aurait du sens»

Le rapport du comité de pilotage, synthèse des réflexions des cinq groupes de travail (composé chacun d’un municipal et de trois conseillers communaux des deux communes) conclut que la fusion des deux localités «aurait du sens» et que «rien ne s’y oppose». Il s’agissait de vérifier pour chaque service (administration, finances, domaines et bâtiments et bureaux techniques) si une fusion est opportune.

Selon le document, une union donnerait bel et bien aux deux villages un poids politique et économique plus importants, leur assurerait une stabilité financière et simplifierait leurs processus de décision. Elle permettrait aux nouvelles autorités d’axer davantage leur action sur des aspects stratégiques et de déléguer à une administration renforcée les volets plus opérationnels. Cette fusion viendrait aussi concrétiser un rapprochement de longue date, qui, dans sa forme actuelle, a atteint ses limites, ajoute les auteurs du rapport. (24 heures)