Braqueurs lituaniens de Vevey bientôt à la barre

Pandémie oblige, les tribunaux vaudois ont observé ces dernières semaines une période de mise en veille. Les procès reprennent la semaine prochaine avec, dès mardi à Renens, celui très attendu des braqueurs lituaniens qui avaient volé une des bijouteries-horlogeries de la famille Meylan, au cœur de Vevey. Ils avaient au préalable décidé de dévaliser la bijouterie-horlogerie Junod, à Lausanne, en août, mais y avaient renoncé en raison d’une trop forte présence policière dans les environs. Ils se sont donc rabattus sur Vevey, où ils avaient creusé un trou dans un parc à proximité pour pouvoir y planquer le butin.

Le 18 septembre 2018 à l’aube, sept Lituaniens, originaires de Kaunas, quittent le parking d’un hôtel d’Annemasse, rejoignent Genève-Cornavin et embarquent direction Vevey. Curieusement, l’un des sept descend du train. Sur les six comparses restants, quatre sont envoyés à la bijouterie pour le braquage. Aussi imprévisible que dangereux, un malfrat pousse alors violemment l’employée qui lui ouvre la porte. Il la menace d’une arme factice et la plaque au sol. Pendant ce temps, deux complices forcent les vitrines avec des pieds-de-biche et volent des montres de valeur.

Le quatuor se fait la malle et rejoint, pense-t-on, les deux autres. Ils n’iront pas bien loin. Deux sont arrêtés avec le butin (évalué plus tard à environ 100'000 francs): l’un à Vevey même, l’autre à Corseaux. D’autres sont pris à Cointrin, les derniers passent la frontière mais seront interpellés par la police française. C’est à ce moment que le procureur vaudois chargé de l’affaire commet ce que la presse qualifiera de bourde: comme il n’a pas demandé d’extradition, deux des malfrats sont libérés. Aujourd’hui, l’un est sous les verrous en Lituanie, l’autre, un temps en cavale, a été remis à la Suisse par la police… irlandaise. Le magistrat, quant à lui, s’est vu retirer le dossier.

À Renens, ce sont donc cinq prévenus, tous dans des prisons romandes différentes, qui feront face à leurs juges. Le Ministère public sera représenté par le procureur Julien Aubry, qui demandera de lourdes peines à l’encontre de ces truands, dont certains ont un lourd passé criminel. «Un a par exemple déjà été ciblé pour vol en Lituanie et en Allemagne, violences, séquestration, acte de torture, etc.», note Nicolas Mattenberger, avocat des Meylan.

Ils risquent 10 ans

Le procureur les accuse tous de brigandage qualifié, aggravé d’actes préparatoires à brigandage pour deux d’entre eux. Ils risquent une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans. Nicolas Mattenberger demandera «des peines exemplaires, au plus près du maximum possible». L’homme de loi veveysan estime que le procès et son verdict «doivent donner un signal clair et dissuasif à de potentiels criminels venant de Lituanie».

Contacté, un des avocats, commis d’office, «ne désire pas faire de commentaire […] à propos de cette affaire». Défenseure d’un des braqueurs, Me Cinzia Petito se dit dans l’embarras: «C’est compliqué, car mon client fait usage de son droit au silence depuis le début de l’instruction. On verra s’il souhaite s’exprimer durant son procès.» Quant à Me Alexandre Curchod, il demandera pour son client «une peine clémente, compte tenu de son jeune âge, de ses faibles antécédents et du temps, un an et demi, déjà passé en détention préventive.»

Yannick Meylan fera face à ses voleurs. Pas l’employée qui a été violemment molestée. «Elle a peur de possibles représailles. Vous ne vous imaginez pas le tort moral que vous subissez lors de ce type d’agression. Eux vont prendre une peine minime de 4 ou 5 ans de prison, mais ce que nous avons subi nous poursuivra à vie», témoigne le bijoutier, dont l’entreprise a été braquée cinq fois ces vingt dernières années, trois fois par des Lituaniens. Lors de la deuxième attaque, son père a été passé à tabac par les criminels.