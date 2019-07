«Bravo», le mot du jour à Vevey

Première Fête des Vignerons de l’ère numérique, l’édition 2019 est aussi la première en mode selfie. Couronnés jeudi soir, sa reine et ses cinq rois ont eu l’occasion de le vérifier vendredi matin, même dans un Vevey encore un peu… endormi. Les passants se sont tous précipités téléphone portable à la main, servant du «bravo» à la ronde.

Roi des rois, Jean-Daniel Berthet (vigneron-tâcheron chez Luc Massy à Épesses) avoue dans un sourire lumineux ne pas s’en «lasser». Pour ce qui est de dans trois semaines… «on verra». Ce que le quinquagénaire sous-entend, c’est que la vigne n’attend pas. «Là, je n’y suis pas mais je vais y retourner. C’est un métier pénible et il faut le faire avec passion, mais de moins en moins de jeunes s’y intéressent: il évolue et doit évoluer.» Ce qui n’empêche pas le roi de rester confiant, les futures Fêtes des Vignerons auront toujours des tâcherons et des tâcheronnes à célébrer.

Jeudi soir, sur le plancher LED, ils étaient 74 dont trois femmes à attendre le verdict des visites des experts de ces cinq dernières années. Avant de n’être plus que six! «On a compté et on s’est dit «ça doit être bon», raconte Jean-Daniel Suardet (vigneron-tâcheron pour le Clos du Rocher et le Château Maison Blanche d’Yvorne). Il faut dire que, juste avant, on avait quand même assisté à quelques surprises.» Le couronnement de la première vigneronne-tâcheronne n’en est presque pas une, tant l’envie avait fait bruisser la rumeur. Une envie partagée par le public qui a fait surchauffer l’applaudimètre en entendant le nom de Corinne Buttet (vigneronne-tâcheronne pour la Ville de Vevey et Obrist). Une envie qui régnait jusqu’en régie. «On se disait tous: il faut qu’il y ait une femme, souffle Daniele Finzi Pasca. Le monde change, c’est la preuve que le changement est là.»

Curieusement, la principale intéressée est la moins militante. Un peu par goût de la discrétion, un peu, aussi, par souci d’honnêteté. «Je n’y croyais pas, c’était une grosse émotion. Qu’est-ce que c’était impressionnant de monter les marches avec les Cent-Suisses de chaque côté. Heureusement qu’on avait eu les répétitions! C’est vrai qu’il y a trente ans, ça ne se serait pas passé et qu’aujourd’hui, on sent l’évolution avec de plus en plus de filles de vignerons prêtes à reprendre les domaines. Mais je dois aussi dire que j’ai toujours eu les mêmes conditions que mes collègues masculins et que ces derniers m’ont acceptée dans la meute.»

Drôles de feuilles!

Cette dernière était joyeuse vendredi matin, portant fièrement les couronnes signées par la costumière Giovanna Buzzi et forgées par Philippe Naegele, à Chexbres. «On a essayé d’être le plus fidèle possible avec juste une petite modification. Giovanna avait dessiné des feuilles que je ne connaissais pas, peut-être du sangiovese, peut-être d’autre chose. Alors on les a remplacées par du chasselas.»

Jean-François Franceschini (vigneron-tâcheron pour Yvorne et la Société des Mousquetaires) pouvait même soumettre cette version 2019 à la comparaison. Trop heureux de revivre l’honneur pour la deuxième fois, il était venu avec sa couronne de 1999. «Oui, j’ai tout sorti!» Dans une joie partagée, Antonio Figliola (vigneron-tâcheron chez Obrist, Badoux et Louis-Philippe Bovard) et Jean-Noël Favre (vigneron-tâcheron pour la Commune d’Aigle et Obrist) ont, comme tous les autres, pensé avant tout à leurs équipes faisant de «merci» l’autre mot du jour à Vevey.