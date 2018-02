Ça «s’active» pour le référendum des Remparts

La date vient d’être communiquée, les Villeneuvois se rendront aux urnes le dimanche 8 avril. Objet de la votation: le projet de réfection de la rue des Remparts, avec en filigrane le prolongement de la ligne de bus 201 de son terminus villeneuvois jusqu’au futur Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz. Actuellement en construction, l’établissement ouvrira à l’été 2019.

Pour mémoire, le référendum spontané a été demandé par le PLR à l’issue du vote le 1er février par le Conseil communal sur le préavis de réfection de la rue des Remparts (24 voix pour, 20 contre, 1 abstention). Les travaux seront financés en partie par le Canton, pour l’autre par la Commune. Le but final est donc de faire passer le bus par cette artère du bourg historique de Villeneuve. Mais ces transformations comprennent aussi des ouvrages d’importance pour la commune, et prévus de longue date: éclairage public, eau potable, évacuation des eaux. Le plénum a plébiscité ce préavis: 75% de oui.

Pas d'urgence selon les opposants

Pour les opposants au tracé du bus par les Remparts, ces ouvrages de réfection n’ont aucun caractère d’urgence. Un comité de quatre citoyens s’est constitué pour faire campagne à la foi contre le vote du Conseil communal et pour faire passer les bus ailleurs, notamment par la route cantonale. «Nous développerons nos arguments prochainement, après les votations du 4 mars pour ne pas polluer le débat», explique Joachim Von der Lahr, opposant.

En face, un comité de soutien «Oui aux Remparts» vient de se constituer. Le groupe est composé, à l’exception notable de l’UDC, de représentants tous les partis représentés au corps délibérant – PS, Verts, PDC et PLR. «Notre groupe prépare activement la campagne en développant des arguments et moyens d’action en vue d’informer la population sur les enjeux importants de ce vote. Nous les publierons prochainement. Le but est de soutenir le projet municipal qui a déjà obtenu un fort soutien au Grand Conseil vaudois et au Conseil communal.», résume son porte-parole Pierre Guignard, élu PS et ancien syndic de Villeneuve. (24 heures)