Camping-cars indésirables aux Grangettes

«L’année 2019 a vu le périmètre qui entoure la réserve naturelle des Grangettes envahi par les camping-cars, spécifiquement lors des long week-ends. Ça ne peut plus durer», déclare le syndic Pierre-Alain Karlen. L’édile précise qu’une étude fait part de l’augmentation d’achat de ce type de véhicules touristiques de 15%.

Par ailleurs, les édiles novillois se plaignent de voir ce type de véhicules emprunter le cheminement vers le port du Vieux-Rhône, où se trouvent différentes exploitations agricoles, gênées dans leur labeur. Jeudi, par exemple, un camping car était stationné sur quatre places sur l’aire de stationnement du port du Vieux Rhône.

La Municipalité a pris lundi 20 avril des mesures pour faire interdire la présence des autocaravanes sur les 600 hectares du Plan d’affectation cantonal 291 «Grangettes», qui abrite en son sein un site d’importance nationale et internationale pour les oiseaux d’eau et les migrateurs. Sauf à se rendre au camping payant et entièrement équipé des Grangettes.

La demande n’est pas encore parvenue au Canton qui devra se déterminer, mais qui indique que «c’est l’ordonnance sur la signalisation routière qui fixe le processus ainsi que le règlement vaudois sur la signalisation routière.»

Stationnement... et chiens

Noville veut également prioriser l’accès au stationnement au parking du port aux navigateurs qui paient une concession communale et qui pourraient dès lors se voir remettre un macaron, les autres utilisateurs devenant amendables. Ici, l’État indique: «Concernant un usage préférentiel du stationnement, cela n’est possible que si il ne s’agit pas d’un domaine public. Le parking en question est cadastré comme domaine privé du canton. Il s’agira donc que la commune en discute avec le département concerné.»

Pierre-Alain Karlen se veut optimiste: «Nous identifions les problèmes dans le PAC et nous faisons remonter les infos au Canton en lui demandant de durcir les règles. Ces demandes vont dans le sens d’une plus grande protection du site.»

Par ailleurs, Noville veut encore plus alerter qu'aujourd'hui les maîtres de chiens qui viennent faire gambader leurs animaux dans le PAC, même dans la réserve, mais surtout sans laisse. Les pictogrammes au sol sont un peu effacés et pas assez explicites. «Nous voulons renforcer la signalétique, aussi avec quelques panneaux installés à l’entrée et à la sortie du PAC», ajoute le syndic UDC.

«Ces mesures vont dans la bonne direction, celle du renforcement de la protection du site, des animaux et de l’agriculture. Ici, les camping-cars n’ont pas leur place et les chiens doivent absolument être tenus en laisse», déclare Michel Bongard, secrétaire exécutif de Pro Natura Vaud. Les sections vaudoise et nationale sont propriétaires des parcelles constituant la réserve des Grangettes.