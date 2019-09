Caroline et Juste Olivier hébergeront des artistes

Nichée dans un petit coin de verdure, au détour de la route menant de Barboleuse à Solalex, la vénérable bâtisse du hameau de Cergnement charme au premier coup d’œil. C’est là que Juste Olivier rédigea en 1869 sa fameuse Chanson de la Mi-Eté, entonnée chaque année à Taveyanne («24 heures» du 23 juillet). Une nouvelle œuvre aussi influente y verra-t-elle bientôt le jour?

Bientôt une association

Arrière-arrière-petite-fille du poète, Dominique Olgiati-Des Gouttes a décidé avec son mari d’offrir une nouvelle jeunesse à ce lieu, dont elle a hérité en 2008. Le chalet «de Caroline et Juste Olivier», insiste la Genevoise qui tient à rendre hommage à sa trisaïeule. «C’est Caroline qui a fait bouillir la soupe en tenant une pension à Paris, alors que Juste tentait de se faire un nom en tant que poète, sans jamais vraiment percer.»

Je tiens à ce que ce lien entre culture, nature et histoire existe

L’héritière du bâtiment veut y aménager un lieu «ouvert et vivant», taillé pour accueillir – entre autres – des artistes en résidence. «Je tiens à ce que ce lien entre culture, nature et histoire existe.» Les travaux sont à l’enquête depuis mardi dernier et une association verra bientôt le jour pour accompagner le projet.

La résidence d’été du poète et de son épouse est toujours utilisée comme telle (Chantal Dervey)

Patrimoine préservé

À l’intérieur de ce solide chalet de pierre classé en note 2 (monument d’importance régionale) au recensement architectural depuis sa réévaluation en 2018, peu de choses ont changé.

Dans la maison, peu de choses ont changé au fil des décennies (Chantal Dervey)

«Ma grand-mère voulait tout conserver. Avec un C majuscule. On ne pouvait pas toucher à un seul clou. Enfant, je m’épanouissais plus dans la forêt alentour qu’à l’intérieur de la maison», sourit Dominique Olgiati-Des Gouttes. La descendante de l’auteur du «Canton de Vaud» et de «L’Évocation» n’en a pas moins noué des liens étroits avec ce lieu. Le chantier a démarré cet été sur la petite grange-écurie toute proche, datant du XVIIIe siècle, désormais équipée d’une installation solaire. C’est ce chalet qui faisait office d’habitation d’été, jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Télégramme alarmant

Chassé vers Paris avec Caroline par la révolution radicale de 1845, Juste Olivier reçoit en 1848 un télégramme alarmant: l’étable voisine s’effondre. Il rentre en toute hâte à Gryon pour la remettre en état. À côté de ces ruines, il bâtit avec l’aide de notables de la région cette magnifique maison de pierre. Rentré d’exil, il ne séjournera qu’occasionnellement dans cette bâtisse au confort rudimentaire, lui préférant son chalet situé au village de Gryon. «Il s’agissait de leur résidence d’été», détaille Dominique Olgiati-Des Gouttes.

Les murs chargés de souvenirs retracent l’histoire de la famille Ruchet-Olivier. Le nom de Sainte-Beuve, venu de Paris pour visiter son ami Juste, est griffonné sur un mur. Tout près, les noms de tous ceux qui ont été accueillis à Cergnement. Il y a aussi des tableaux pittoresques, peints par Édouard, le fils de Juste. Autant d’objets qui feront mémoire du passé dans ce lieu voué à susciter à nouveau l’inspiration.