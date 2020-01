«Ce crash est incompréhensible»

Ce devait être une activité de vol de nuit de l'aérodrome d'Écuvillens, au sud de Fribourg. Un Piper PA-28 Archer II a décollé à 19h36. Selon le site Flightradar24, il s'est écrasé aux Pléiades, dans la région de Saint-Légier, à 20h02. Situé sur le domaine de La Châ, dans le secteur de Prantin, le lieu de l'accident est difficilement accessible. L'appareil a été retrouvé vers 22h après les recherches menées, entre autres à l'aide d'hélicoptères, par les polices vaudoise et fribourgeoise. Ses deux occupants sont décédés

L'avion qui s'est écrasé à Saint-Légier est de type Piper PA-28. (Photo: Wikicommons/CC-BY-SA 3.0/Stahlkocher)

L'appareil, construit en 1989, appartenait à l'aérodrome régional Fribourg-Écuvillens et était exploité par Air Fribourg Services. «On ne comprend pas ce qui s'est passé», déclare Louis-Armando Dupraz, administrateur de l'aérodrome. Selon nos informations, les deux occupants étaient des pilotes actifs sur la place d'aviation fribourgeoise. Leur identification définitive est en cours.

D'après Flightradar24, le Piper a d'abord volé en direction d'Yverdon-les-Bains. Il a ensuite bifurqué en direction de Lausanne, qu'il a survolée avant de suivre la rive du Léman. À la hauteur de Vevey, il a mis le cap vers Châtel-St-Denis (FR), manifestement en direction d'Écuvillens. Mais sa course s'est arrêtée dans les hauts de Vevey. La police cantonale partage cette interprétation: «L'avion était semble-t-il sur la voie du retour vers Ecuvillens», déclare Christian Bourquenoud, porte-parole.

Vol à vue de nuit

Les activités de vol de nuit sont très encadrées. Un spécialiste fribourgeois explique qu'il s'agit de «vol à vue de nuit» et non de vol aux instruments. Les pilotes qui le pratiquent disposent d'une extension à leur licence et ils sont régulièrement contrôlés dans le contexte d'une réglementation stricte.

Il existe en quelque sorte «une saison du vol de nuit». En effet, à Ecuvillens, les décollages sont interdits après 20h. Il est en revanche possible d'atterrir jusqu'à 22h. Dans ces conditions, l'hiver est propice à ce type d'activité puisque le décollage peut se dérouler de nuit. En été, il fait jour trop tard pour pouvoir voler dans l'obscurité en respectant les horaires légaux de décollage et d'atterrissage.

Sur les lieux du crash, le syndic de St-Légier, Alain Bovay, précise que deux sources ont été fermées pour éviter une pollution. L'impact a en effet eu lieu dans une zone de protection des sources.