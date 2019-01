Cinq communes s’unissent pour gérer l’épuration

Cinq communes du district d’Aigle avancent dans leur projet commun de station d’épuration des eaux. Aigle, Ollon, Leysin, Yvorne et Corbeyrier viennent en effet de créer l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux dans la région d’Aigle (AERA). Le projet doit être débattu prochainement dans chacun des organes délibérants.

L’épuration des eaux des cinq communes se fait actuellement dans quatre steps (Aigle, Ollon, Leysin et Yvorne). Ces installations nécessiteraient d’être prochainement assainies et agrandies afin d’assurer leur pérennité et le respect des nouvelles exigences légales concernant les rejets.

Différentes variantes de régionalisation ont été étudiées ces dernières années, dont notamment un raccord de ces communes sur la future step unique du SIGE ou sur Futuro step à CIMO (Monthey), indique le préavis. «Mais nous avons finalement décidé, sur la base de l’ensemble de ces études, de poursuivre sur notre première idée. À savoir cette station d’épuration commune aux cinq localités», résume Edouard Chollet, syndic d’Yvorne.

Les stations d’épuration des sites d’Ollon, de Leysin et d’Yvorne seront donc bouclées. La nouvelle installation régionale, d’une capacité de 52'000 équivalent-habitant (EH), sera construite sur le site existant d’Aigle, avec une chaîne de traitement moderne pour l’azote et des micropolluants. Coût estimé: environ 33 millions de francs. La construction ne débuterait pas avant 2021 et la mise en service des installations n’est pas attendue avant 2023. (24 Heures)