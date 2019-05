Comment Vevey conciliera la Fête et la circulation

Vevey rayonnera du 18 juillet au 11 août. La Fête des Vignerons devrait attirer 800'000 personnes durant dette période. Revers de la médaille, des restrictions de circulation et de stationnement seront nécessaires du 13 juillet au 13 août, annonce la Ville. Elles concernent principalement le périmètre autour de la Grande-Place sur laquelle sont érigées les arènes, mais aussi le quai Perdonnet et le secteur de la vieille ville. Il faudra des autorisations, fournies par l’Association sécurité Riviera, pour circuler dans ces secteurs. «Les habitants et les livreurs pourront accéder à ces lieux de 4 h du matin à 9 h, précise Étienne Rivier, municipal. Nous nous sommes attelés à préserver les intérêts de la Fête, des habitants et des commerçants.»

Cliquez sur l'image pour agrandir

Mesures compensatoires

D’autres restrictions seront mises en place deux heures avant, pendant, et deux heures après les représentations. Durant ces périodes, la place de la Gare et les secteurs accessibles via une autorisation seront interdits au trafic automobile et au stationnement, sauf pour les services d’urgence, les navettes de la Fête des Vignerons et les bus VMCV. «Des mesures compensatoires sont prévues», relève Étienne Rivier. Une trentaine de places de stationnement seront réservées à l’avenue de Gilamont pour les automobilistes habitant dans le périmètre de «La Ville en Fête». Par ailleurs, ces derniers bénéficieront de places de parking supplémentaires, dans le secteur du Samaritain notamment, où la zone «macaron» sera élargie.

En outre, des cortèges se dérouleront lors de quatre journées spéciales: le jeudi 18 juillet (couronnement), les samedis 27 juillet et 3 août (cortèges de la Confrérie), ainsi que le dimanche 11 août (cortège du Canton de Vaud). Les rues du Simplon et d’Italie seront alors fermées au trafic et au stationnement, transports publics compris, lors de certaines tranches horaires.

Les commerçants accueillent ces limitations avec résignation: «On n’a pas le choix», commente un membre de l’Association des commerçants. «Au moins, l’accès à notre parking est préservé, relève Jacques-Alain Rastoldo, directeur de Manor et responsable des grandes surfaces au sein de la Société industrielle et commerciale de Vevey et environ (SIC). Mais nos clients habituels feront-ils le détour jusque chez nous? Cela dit, nous sommes conscients que des perturbations sont inévitables avec la venue de 40'000 personnes chaque jour.» «Avec le début des répétitions ces jours, la vie va reprendre au centre-ville. Cela devrait rassurer les commerçants inquiets», réagit Étienne Rivier. Le détail des restrictions est disponible sur le géoportail régional Cartoriviera. Ce dernier permet de s’inscrire à un système d’alertes sur smartphone afin de recevoir les informations concernant les modifications du dispositif de mobilité, par exemple en cas de report de spectacle.

Deux séances d’informations sont prévues à la salle Del Castillo le 13 mai, à 19 h 30, pour les habitants et le 14 mai pour les commerçants. www.vevey.ch/fdv2019. (24 heures)