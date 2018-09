Dans le Léman, un plongeur pêche… un sabot

Passionné de snorkeling, César Dentan repêche du Léman des objets communs comme stylos ou couteaux, ou plus insolites: natels et cartes de crédit. Il les filme avec son appareil photo subaquatique, puis les remonte. Il y a quelques jours, le restaurateur veveysan, patron du Non-Stop, a sorti de l’eau un objet très particulier.

«Je plongeais au bord du quai Perdonnet pas loin de la Fourchette quand j’ai aperçu un objet en métal à environ deux mètres de la berge. Plutôt en bon état, il était muni de chaînes et de cadenas. J’ai trouvé ça trop bizarre. Je n'avais jamais vu un engin pareil dans un lac ou un point d’eau.» Le snorkeleur expérimenté décide alors de remonter le triangle de métal à la surface. «Il faisait un bon poids, plusieurs kilos. Je m’y suis pris à quatre reprises en prenant appui sur des rochers.»

César Dentan examine la pièce griffée d’une mention ASR, la pose sur le muret et repart en apnée. «Lors d’une remontée à la surface, j’aperçois un policier en uniforme gris à côté de l’objet. Il passe un coup de téléphone à sa centrale. Je lui demande s’il sait ce que c’est. Il me répond: «C’est à nous». Le Veveysan insiste et apprend par l’assistant de sécurité publique qu’il s’agit d’un sabot de blocage et qu’ASR signifie Association Sécurité Riviera, plate-forme sécuritaire pour les 10 communes. «Je ne risquais pas de deviner, je n’ai même pas le permis de conduire», rigole le restaurateur. Du coup, le policier repart avec le sabot sous le bras, direction le poste de police de Vevey.

Cet instrument en fer de 10 kilos est posé sur une roue par les assistants de sécurité publique qui l’utilisent pour immobiliser les voitures. Un propriétaire est donc parvenu à extraire la gangue de métal fichée sur sa roue et l’a balancée dans le Léman. Une première. «Il est déjà arrivé par le passé qu’un automobiliste réussisse à retirer un sabot de blocage, mais cela reste de l’ordre de l’exceptionnel», dit-on à Clarens au siège de l’ASR. L’institution possède une vingtaine de pièces, en majorité fabriquées par son service de signalisation. Son coût: 350 francs l'unité. Sa seule pose coûte 50 francs à l’amendé.

Les sabots sont régulièrement utilisés. «Lors des jours de marché sur la Grande Place de Vevey, en partie réservée aux marchands, en moyenne deux véhicules sont enlevés, placés devant le poste de police et bloqués par un sabot. Les sabots sont aussi employés lors d’infractions à la loi sur la circulation routière, réquisitions particulières ou enquêtes pénales en cours», détaille l’ASR. (24 heures)