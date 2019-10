Dans les entrailles du Centre hospitalier de Rennaz

Fruit d’un long processus qui aura duré une vingtaine d’années, dont plus de quatre pour sa construction, le Centre hospitalier de Rennaz (CHR) accueillera lundi ses premiers patients, transférés du site de Monthey. Un défi immense pour l’établissement intercantonal Vaud-Valais qui regroupe dans un seul bâtiment les établissements de soins aigus actuels de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC): Monthey, donc, puis Aigle, Montreux, et les deux veveysans, la Providence et le Samaritain. Pour mémoire, il se construit en Suisse un hôpital tous les quinze ans environ. Le dernier édifié avant le CHR fut l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Celui de Rennaz coûtera, selon les dernières estimations, 390 millions tout compris, soit 47 de plus que prévu (dépassement de 14%). Le CHR répondra aux besoins médicaux des 190'000 habitants de la Riviera et des Chablais vaudois et valaisan.

Mardi, à six jours de la mise en service, le déménagement, confié à une entreprise française spécialisée, bat son plein. Partout, des cartons sont entreposés dans les interminables couloirs. Certaines des 195 chambres attendent encore un lit ou une table de nuit. Les bureaux des admissions et salles d’attente sont prêts. Le Service des urgences ou les salles d’accouchement aussi. Les services techniques, logistiques, administratifs, bien sûr médicaux, et les entreprises concernées s’activent, affinent les derniers détails. Les infirmières préparent déjà les armoires à matériel. D’autres employés prennent possession des trois niveaux du site et de ses méandres. Dans cette immense fourmilière qui emploiera quelque 1500 collaborateurs, chacun œuvre dans un calme apparent, sans précipitation.

Visite en images

Les 195 chambres d’hospitalisation se trouvent au 2e étage. Particularité de l’hôpital, 113 sont individuelles, les 82 restantes à un ou deux lits. Des lits, le CHR en compte 390 avec en plus 48 places ambulatoires. Des chambres sont dotées de terrasse, protégées de la vue sur l’A9, et ouvrent sur un patio

Six grandes et très paisibles salles d’accouchement, dont trois pourvues de baignoires, complètent le Service de gynécologie et obstétrique. Ce sont plus de 2400 naissances qui sont attendues chaque année au CHR.

Le CHR possède 10 blocs, contre 17 actuellement sur l’ensemble des sites. La direction explique cette diminution par la surcapacité actuelle, donc une sous-occupation. Une utilisation plus efficiente, avec des plages horaires de service plus larges qu’aujourd’hui, et un coût moindre sont avancées.

Cette salle dédiée de l’hôpital, dépourvue de signes ostentatoires, se trouve à côté du bureau des aumôniers qui se relaieront auprès des patients et de toute personne, famille ou proches, souhaitant un accompagnement. Notamment à la suite d’un décès..