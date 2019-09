De 5 à 7 municipaux à Vevey? Une idée à creuser

La proposition n’est pas une première à Vevey, mais le contexte a quelque peu changé depuis deux ans avec la crise politique qui secoue la Municipalité. Le conseiller communal Patrick Bertschy (PLR) s’est fait le porte-parole de son parti, de l’UDC et du PDC pour inviter la Municipalité à examiner le scénario «d’un passage de cinq à sept membres pour la prochaine législature». Ses arguments: le renforcement du statut de milicien (en passant d’un taux de 50 à 40%), une diminution de la charge de travail par élu et une plus grande facilité à honorer un emploi en parallèle. «D’autre part, vu l’augmentation constante du nombre des partis représentés au Conseil communal, cela garantirait une meilleure représentativité de la population.»

La motion a reçu un aval quasi unanime. Antoine Dormond (Les Verts) constate du reste que «les villes de taille comparable – Morges, Nyon, Yverdon – ont toutes sept municipaux». Et Stéphane Molliat (Vevey Libre) d’ajouter: «Châtel-Saint-Denis (FR), qui est bien plus petite que Vevey, en a neuf.» Le PDC Jean-Marc Roduit y voit une manière d’«apaiser le climat». Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives) prévient toutefois: «Cela signifiera plus de coordination entre les départements, donc plus de personnel, avec son incidence sur le budget.»