De «l’incrédulité» après la demande de suspension

Michel Agnant et Jérôme Christen ont attendu un jour pour réagir au communiqué de la Municipalité de Vevey de mercredi. Selon ce dernier, l’Exécutif demande au Conseil d’État de se déterminer sur une suspension des deux élus Vevey Libre, prévenus dans le cadre d’une enquête pénale pour violation de secret de fonction. Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir fait circuler des informations confidentielles concernant un autre municipal, le socialiste Lionel Girardin, suspendu depuis juin car sous enquête pénale pour gestion déloyale d’intérêts publics.

Dans un texte commun envoyé jeudi, les deux Vevey Libre visés font part de leur «incrédulité» après cette décision et contestent toute violation du secret de fonction. «Nous nous sommes simplement battus pour la transparence devant l’obscurantisme opaque de la majorité.» Une attaque directe contre la syndique Verte Élina Leimgruber et le PLR Étienne Rivier (tous deux à l’origine de la dénonciation), complices à leur sens d’avoir fermé les yeux sur les agissements de Lionel Girardin.

Jérôme Christen et Michel Agnant disent toutefois réserver leur interprétation de la dénonciation dont ils ont fait l’objet «pour éviter d’accroître la polémique». «Nous ne doutons pas qu’après nous avoir entendus, le Conseil d’État saura procéder à une pesée d’intérêts équilibrée.»

Enfin, les deux élus observent «les problèmes que poserait, sur le plan pratique et démocratique, le fait que la Ville soit gérée par une Municipalité ne comprenant plus que deux élus du peuple sur cinq membres» au vu des défis importants qui attendent la Ville, en premier lieu «l’organisation de la Fête des Vignerons et le débat sur l’avenir de la place du Marché» (24 heures)