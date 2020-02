Des «Etourneaux» de la Fête des Vignerons paradent à Venise

«J'en ai encore des papillons dans le ventre. C'était indescriptible. Spectaculaire. Unique!» Même au téléphone plusieurs jours après sa prestation, Léna Pasche en a la voix qui tremble au moment d'évoquer l'émotion ressentie samedi dernier sur la grande scène du Carnaval de Venise (15-25 février).

Avec une trentaine d'autres «Etourneaux», ces figurants virevoltants de la dernière Fête des Vignerons, l'Aiglonne s'est offert l'émotion de sa vie en dansant deux fois dix minutes sur la célèbre place Saint-Marc, noire de monde pour l'occasion. «On nous a dit qu'elle avait une capacité de 20'000 personnes, explique la Chablaisienne. Comme l'arène de la Fête des Vignerons, c'est un joli clin d'oeil. Les organisateurs étaient enchantés de nous avoir. Et pour nous c'était un honneur.»

L'oeuvre d'une «Vénitienne»



Mais comment la délégation de volatiles, qui a déferlé sur les vignes du spectacle de Daniele Finzi Pasca du 18 juillet au 11 août derniers, s'est-elle retrouvée au programme du célèbre carnaval, à Venise le samedi, puis le dimanche à Mestre (l'expansion de la Cité des Doges sur la terre ferme)? «Daniele Finzi Pasca l'avait dit en conclusion de la Fête: n'attendez pas vingt ans, continuez à danser! explique Lisa Durham, prof d'italien et d'anglais d'Ollon, à l'origine de l'aventure. Alors c'est ce que j'ai voulu faire. Et je me suis dit pourquoi pas à Venise, où j'ai vécu de longues années et où j'ai grandi mes enfants.»

L'idée fait son chemin au sein de la très soudée équipe des Etourneaux. Comme d'autres, Léna Pasche accepte, sans trop y croire. Mais Lisa Durham n'entend pas en rester au stade de l'intention: «J'ai téléphoné partout, réactivé mes contacts et cela s'est concrétisé, explique l'initiatrice de cette idée un peu folle. Du reste, ils connaissaient la Fête des Vignerons de par leurs contacts avec Finzi Pasca et Bryn Walters (ndlr, chorégraphe en chef).»

La Confrérie des Vignerons, organisatrice de la Fête, donne son accord à la joyeuse troupe et voilà 35 figurants tout heureux de dépoussiérer leur costume pour une aussi belle occasion. «Et je peux vous dire qu'ils étaient parfaits dans le décor de Venise et du Carnaval, reprend Lisa Durham. On nous arrêtait partout pour des photos.» Léna Pasche se dit même surprise du nombre de fois où on l'a stoppée: «Par ailleurs, beaucoup de Suisses, et même des Français, nous reconnaissaient pour avoir vu la Fête des Vignerons. On a passé deux jours en costume à s'éclater et à faire la fête.»

Une vitrine de rêve



La Confrérie des Vignerons ne pouvait rêver plus belle vitrine alors que l'euphorie de la Fête s'est estompée depuis des mois. Les Etourneaux en goguette ont d'ailleurs virevolté sur fond de musique et d'images de la Fête projetées sur écran géant.

La région de Lavaux a même eu droit à des images tirées du film «Chasselas Forever» du réalisateur vaudois Florian Burion. «Pendant deux jours, nous avons été les ambassadeurs de la Fête et d'une région», se félicite Léna Pasche. «Et même de tout un pays, surenchérit Lisa Durham. Je n'ai jamais été aussi fière d'être Suisse.»