Des barbus redonnent un poil de vie à la Braye

Alors qu’ils s’avalaient souvent sur le pouce, au détour d’une descente à skis, les petits plats de la Sarouche, désormais, se méritent. Pour y déguster fondues, röstis ou desserts maison, il faut compter une heure de marche depuis Pra Perron et une de plus depuis Château-d’Œx. Même si les remontées mécaniques ne tournent plus, l’endroit est de nouveau ouvert les week-ends d’hiver, grâce à trois copains du Pays-d’Enhaut.

L’avenir de la buvette située sur les pistes de la Braye semblait compromis. En avril 2017, la Commune de Château-d’Œx retire sa subvention aux remontées mécaniques. «À l’époque, on a parlé de reprendre ce resto, un peu en rigolant; on avait même discuté d’acheter une jument pour le ravitailler, sourit Guy Henchoz, l’un des nouveaux tenanciers. Quand on a appris que ça ne rouvrirait pas pour l’hiver 2018-2019, on s’est décidés. On a approché le Ski Club Alpina, propriétaire du chalet, pour discuter des conditions, et on a ouvert en décembre.»

«On travaille tous à 100% à côté»

Depuis, les trois «Barbus de la Sarouche» passent presque tous leurs week-ends hivernaux là-haut. «Avec nos compagnes, on est souvent quatre ou cinq, alors que deux personnes suffiraient pour le service, explique Steeve Daenzer. Mais on monte avant tout par plaisir. On travaille tous à 100% à côté. On n’a pas d’objectif de rentabilité et ça se répercute sur l’atmosphère de la cabane.» Son relatif éloignement contribue aussi à cette ambiance: «Les gens ne passent pas ici par hasard, poursuit Guy Henchoz. Ils viennent parce qu’ils en ont envie. Il n’y a pas d’abonnement de ski à rentabiliser. Les clients prennent le temps.»

Les «Barbus» tenaient à mettre en place une «carte simple, proche des consommateurs et à un prix décent. On veut que les gens se sentent bienvenus et pas qu’ils aient l’impression d’être des vaches à lait.» Le lieu est aussi l’occasion pour Guy et Steeve – tous deux éleveurs bovins – de valoriser les produits de leur ferme.

Les «Barbus» l’affirment: en rouvrant la Sarouche, ils voulaient redonner un poil de vie à une Braye moribonde. «Même sans les remontées mécaniques, tout ne s’est pas arrêté ici. La donne change, on s’adapte.» La démarche douce va d’ailleurs dans le même sens qu’Edelweiss Paradise, projet quatre saisons toujours à l’étude et visant à ressusciter la Braye.