Des bus plutôt qu’une ligne de train plus longue

Le «dernier kilomètre» continue d’alimenter les débats du Conseil communal d’Ormont-Dessus. Le 26 septembre, les Transports publics du Chablais (TPC) avaient présenté aux élus les premières ébauches du tracé de l’Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) prolongé jusqu’au pied du Meilleret. Les élus avaient alors accepté (25 oui, 10 non) que l’entreprise poursuive l’étude en vue de ce prolongement.

Jeudi, plusieurs conseillers ont fait part de leurs réserves: «Ce projet va détruire le plat des Isles. Il porte atteinte à l’agriculture, à l’esthétique et au bon sens, relève Jean-Charles André. La Commune doit veiller à la qualité de vie de ses habitants. La connexion au Meilleret l’améliore quatre mois par année.» Soutenu par plusieurs collègues, l’Ormonan plaide pour que les TPC étudient également la création d’un terminal routier à la gare actuelle des Diablerets. «Cette solution, moins lourde et plus flexible, permettrait de desservir les différents points d’intérêt de la station et non uniquement le Meilleret.»

Des solutions moins lourdes

Autre possibilité défendue par Alexandre Borghi: une connexion directe au domaine skiable depuis la halte de Vers-l’Église. Celle-ci existe en partie puisque les skieurs les plus aguerris peuvent chausser les lattes sur le quai de l’ASD pour emprunter ensuite un téléski et rejoindre la piste de Ruvine. Le renforcement par un télésiège aurait le mérite «de dynamiser le chef-lieu de la commune et de rajeunir les installations de Vers-l’Église», argue l’élu.

Cette option est-elle réaliste, alors que Télé-Villars-Gryon-Diablerets (TVGD) a investi 37 millions de francs aux Diablerets depuis 2016 pour renforcer la desserte du Meilleret et la liaison avec Villars? Pierre-Alain Urech, président de TVGD, n’a pas répondu lundi à nos sollicitations. Du côté des TPC, cette variante n’est toutefois pas à l’ordre du jour: «La gare de Vers-l’Église existe, mais cette liaison ne faisant pas partie des solutions envisagées par TVGD, nous ne l’avons pas étudiée», réagit Grégoire Praz.

Le directeur des TPC dit toutefois rester ouvert à la proposition d’une desserte par bus, «effectivement plus flexible. Pratiquement, elle est réalisable. Mais cela implique pour l’usager de changer de transport. Elle est donc moins attrayante.» Se posera aussi la question du financement: «Il s’agirait d’un bus communal, non régional, donc à charge de la Commune, avec possibilité d’obtenir des aides cantonales», explique le directeur des TPC. L’option paraît aujourd’hui peu réaliste au vu de l’état des finances d’Ormont-Dessus, où l’endettement dépasse 15'000 francs par habitant.