Des cerises au kirsch pour prévenir la violence

Sur scène, quand les Sissi’s font des griottes au kirsch, il y a très vite plus assez de kirsch pour remplir les bocaux. Leur conscience de mé(na)gères certifiées «100% pur Vaud», les pousse en effet à goûter chaque bouteille pour être certaines de la qualité du produit. Mais lorsqu’elles ont écrit ce sketch, Sylvie Berney-Grobéty et Sylvie Galuppo ne se doutaient pas qu’il déboucherait sur une action en faveur de l’association Patouch, luttant contre les violences faites aux enfants.

Lundi après-midi, à l’Alimentarium de Vevey, les Sissi’s ont en effet confectionné 300 bocaux de cerises au kirsch, destinés à être vendus pour la bonne cause. Pour l’occasion, elles ont pu compter sur une équipe de choc composée de cinq autres humoristes romands: Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset, Karine C, Raynald et le Valaisan Jean-Louis Droz.

«Nous avons fait connaissance lors d’une journée des Paysannes vaudoises à Moudon et avons très vite sympathisé»

Tout est parti d’une rencontre avec le chef Philippe Ligron, bien connu des auditeurs de la RTS. «Nous avons fait connaissance lors d’une journée des Paysannes vaudoises à Moudon et avons très vite sympathisé», explique la première des deux Sissi’s. Le duo d’humoristes a ensuite participé à une des émissions «Bille en tête», en marge de laquelle est née l’envie de faire quelque chose ensemble autour des griottes au kirsch. «C’est en effet un des sketches qu’elles jouent le mieux, je me demande bien pourquoi», explique avec malice le chef Ligron qui a coaché cette brigade insolite lundi avec son complice Duja, ainsi que la présidente du groupe des Paysannes vaudoises de Daillens, Sylviane Weber.

À partir de là, tout est allé très vite. «Nous avons choisi Patouch car, en tant que mamans, leur travail nous touche beaucoup», expliquent les Sissi’s. Marraine de l’association, Karine C s’est retrouvée «embarquée dans la combine» et les contacts de Philippe Ligron ont fait le reste. Les 75 bouteilles de kirsch nécessaires ont été offertes par des particuliers suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, ainsi que par la plus célèbre des distilleries valaisanne. Enfin, un grossiste de la Riviera a fait cadeau des cerises.

Les bocaux seront en vente lors des spectacles des Sissi’s, qui participeront également le 17 août prochain à un atelier donné par Philippe Ligron à l’Alimentarium. Le thème est une évidence… (24 heures)