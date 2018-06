Des concours de vins ont plus de goût que d’autres

Dans les rayons des grands magasins et autres enseignes spécialisées, les bouteilles de vin primées trônent en bonne place. Comme celles qui seront récompensées ce week-end lors du Mondial du chasselas, à Aigle. Souvent à côté de grands crus. Médailles, labels, notes, macarons accolés au goulot semblent donner un gage de qualité aux flacons présentés au consommateur moyen, souvent non averti. Cependant, aucun panneau, publicité, référence n’indique quel concours – international, national, régional, par cépage – est plus réputé qu’un autre.

De surcroît, depuis deux décennies, ce type de compétition de dégustation de vins à l’aveugle connaît une augmentation exponentielle, à travers le monde, principalement dans la vieille Europe. «On compte déjà une cinquantaine de concours internationaux, dont 35 parrainés par l’Organisation internationale de la vigne et du vin, gage de qualité et de sérieux, et des centaines d’autres. Il est quasi impossible d’établir des comparaisons», note François Murisier, président de la Fédération mondiale des grands concours internationaux de vins et spiritueux, qui regroupe, elle, quatorze grands concours, tel le Mondial des pinots, de VINEA, à Sierre.

«Chaque concours, et il y en a beaucoup, peut-être trop, est différent. Pas les mêmes dégustateurs, pas les mêmes concurrents, pas forcément les mêmes règles. Mais les jurés engagés ne sont pas des touristes. C’est sérieux», note Pascale Deneulin, professeure à Changins, dégustatrice et ancienne organisatrice de concours. Quelques très grands défis internationaux tiennent le haut du terroir. Citons les Vinalies en France, les Berliner Wein Trophy et Mundus Vini en Allemagne, l’International Wine and Spirit Competition en Angleterre, le Concours mondial de Bruxelles (ndlr: dont la 26e édition se déroulera aussi à Aigle en mai prochain), précise l’Allemand Michael Hornickel. Dégustateur reconnu, il préside la Fédération internationale des journalistes et écrivains du vin.

«Le règlement et le code de dégustation des grands concours sont indéniablement un gage de sérieux»

Les échantillons, testés par plusieurs centaines de dégustateurs – 330 pour le Bruxelles – se comptent dans les grands raouts en milliers d’exemplaires, tous pays et cépages confondus. Sur notre terroir, marché plus restreint, les plus (re)connus sont le Grand Prix du vin suisse, le Mondial du chasselas, ceux du merlot et des pinots. «Dans les concours régionaux et nationaux, les vins présentés sont souvent les meilleurs et les jurés principalement des œnologues et des producteurs. Ça reste un avis personnel, mais je trouve qu’il y a plus de valeur», poursuit Pascale Deneulin. Dans les grandes compétitions internationales, le panel des juges, attablés par cinq, huit ou dix, est plus diversifié. Le président de chaque table est souvent un œnologue.

À Pékin, lors du dernier Mondial de Bruxelles, nous avons rencontré – aux côtés de «leaders d’opinion», comme l’annonce l’organisateur – surtout des journalistes spécialisés de plus de 50 pays, des blogueurs, des œnologues, des producteurs, des dégustateurs professionnels. Comme Michael Hornickel, cofondateur de Mundus Vini. Plus près de nous, le Saint-Preyard Yves Paquier. Ancien formateur à Changins, il compte plus de vingt ans d’appréciations dans 18 pays différents. «Le règlement et le code de dégustation des grands concours sont indéniablement un gage de sérieux. On n’a que très peu d’informations, comme la couleur et le millésime, rarement plus. On regarde, on sent, on goûte. Ça provoque des émotions, quelquefois des coups de cœur. Surtout, nous voulons guider au mieux le consommateur, lui donner des recommandations.» À Pékin, les testeurs ont trempé leurs lèvres dans 150 vins en trois jours.

Publicité déterminante



«La publicité faite par les organisateurs pour faire briller leur concours est déterminante, avance Pascale Deneulin. Le jury de celui du Bruxelles est composé pour moitié de journalistes spécialisés qui en parlent dans leur média. C’est tout bonus.» L’Union des œnologues de France édite le très couru «Guide Vinalies», qui recense après le concours les producteurs vainqueurs. Avec maintes informations. Une belle pub.

«Certains organisateurs me posent quelquefois la question «Que faire pour se faire connaître?» Je réponds qu’en effet il faut communiquer et faire parler du concours. Surtout, asseoir une renommée par la qualité. Ainsi, de plus en plus de producteurs sont informés et s’inscrivent. Ce qui est bénéfique pour le concours.» La loi du marché joue un rôle, selon Michael Hornickel. «L’Allemagne est le premier importateur de vins au monde. Donc de très nombreux et bons producteurs concourent à Mundus Vini et autres compétitions pour être récompensés et, ainsi, mieux pénétrer notre marché.» Le nombre de médailles et leur métal posent question. Selon les règles de l’OIV, les lauréats ne doivent pas dépasser 30%. «Ça peut paraître beaucoup, ça signifie surtout que 70% ont été recalés, note François Murisier. Seuls 10% récoltent de l’or.» De l’or, oui, mais lequel? Dans plusieurs concours, sur le podium on trouve tout en haut la médaille Grand Or, puis l’or et enfin l’argent. Le bronze est banni. «Il y a vingt ans que c’est comme ça, car le bronze n’est pas vendeur. Le consommateur préfère viser les premiers et deuxièmes choix, qu’ils croient être or et argent», explique Michael Hornickel. Une astuce que l’amateur de vins ne connaît pas évidemment à l’heure du choix.

Médaillés confirmés



En revanche, pas de tricherie sur la qualité des vins médaillés, dégustateurs pros ou non. Et une étude semble le prouver. Il y a quelques années, Pascale Deneulin et des collègues français ont fait goûter douze vins, certains médaillés, d’autres recalés. Leurs propriétaires avaient candidaté au Concours des sept ceps de Bourg-en-Bresse (vins français, suisses et italiens autour du Mont-Blanc). «Nous avons fait déguster à l’aveugle, dans un box, avec lumière neutre et notification sur ordinateur, 100 amateurs en France, 100 en Suisse. Les vins arrivés en tête étaient les médaillés.» (24 heures)