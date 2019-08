Des conteneurs scolaires pour au moins quatre ans à Corsier

La sous-capacité en places dans les écoles du Cercle de Corsier (Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny) est un problème connu depuis des années, mais l’heure est arrivée d’y remédier au plus vite en passant par la case des pavillons scolaires. Le Conseil communal de Corsier se penchera, lors de sa séance du 9 septembre, sur le crédit d’étude de 73 000 fr. que lui propose sa Municipalité. Il est question, dès août 2021, de créer sept classes de 1 à 8P, une classe de dessin, trois de dégagement, des vestiaires pour la salle de sport et deux zones sanitaires qui prendraient place au sud du terrain de sport. La salle de sport en question est prévue sur sa partie ouest.

«Ces pavillons sont une solution provisoire nécessaire en attendant le nouveau bâtiment scolaire prévu autour de 2025», ajoute Franz Brun, syndic de Corsier. Du «provisoire» qui risque de durer en l’occurrence: quatre ans, sans compter les éventuels retards dus à d’éventuelles oppositions et autres recours en justice. En attendant une évaluation précise du coût du futur édifice, un montant de 15 millions figure déjà au compte des investissements.

Les premiers signaux d’alerte de la Direction des écoles en vue d’augmenter la capacité en salles de classe datent de 2013. Depuis, le fossé s’est encore creusé. Le nombre d’élèves annoncé pour 2025 était de 940 élèves en 2013, or ils devraient être 984… en 2022. De plus, «ce chiffre ne prend pas en compte l’augmentation des effectifs en lien avec les constructions de logements en cours ou projetées dans les communes du cercle», précise la Municipalité corsaline.

De son côté, Jongny a déjà prévu une classe supplémentaire de 1P dans la désormais ex-halte-garderie privée de La Tartoche. Chardonne prévoit pour sa part d’aménager deux classes de plus dans les combles de son collège pour août 2020. Actuellement, la répartition entre les quatre communes veut que Chardonne accueille les classes de 7e «des hauts», Corseaux les classes de 7e «du bas» et les classes de 8e, Corsier les 9e, 10e et 11e années. Chaque commune a pour tâche d’enclasser ses enfants de la 1re à la 6e. Dès août 2021, les écoles de Corseaux et de Corsier se répartiront les élèves de 7P et de 8P.