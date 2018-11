Des costumes de la Fête défilent à la Saint-Martin

«Avec Giovanna (ndlr: Buzzi, conceptrice des costumes de la prochaine Fête des Vignerons), nous avons inventé un nouveau jeu de cartes. Nous l’avons «testé» à l’OLMA, et l’accueil a été super!» Daniele Finzi Pasca, directeur artistique de la grande manifestation 2019, se réjouit d’avoir fait défiler à Saint-Gall, pour la plus grande foire agricole de Suisse, des costumes représentant des cartes de jeu, qui évolueront l’été prochain dans les arènes veveysannes. Si les Suisses alémaniques ont été les premiers à pouvoir les admirer, les Veveysans ne seront pas en reste ce mardi: s’il ne pleut pas, ces cartes feront partie du cortège de la Saint-Martin (au départ du Jardin Roussy, à La Tour-de-Peilz, à 9h15), aux côtés des animaux, des Milices Vaudoises ou encore des Fifres et Tambours de Bâle.

Traditionnellement, cette parade voit défiler à travers la ville les animaux de la ferme, clin d’œil au fait qu’historiquement la Saint-Martin représente la fin de la saison des cultures, le moment où les animaux – difficiles à nourrir en hiver – étaient tués par les familles paysannes.

Dans la Ville d’Image, c’est le bœuf à la broche (voir la vidéo ci-dessous) et le papet vaudois qui pourront être dégustés. Comme à l’accoutumée, plus de 400 marchands proposeront leurs spécialités, dont la plus connue: les nonnettes au rhum.

L’an prochain sera décidément particulier à Vevey: outre la Fête des Vignerons, la Foire de la Saint-Martin fêtera sa 550e édition. La Confrérie éponyme, organisatrice, cherche du sang neuf. «Nous sommes en train de nous restructurer: de jeunes conseillers vont gentiment entrer au Conseil pour nous permettre d’arrêter, car nous avons pris de l’âge», affirme Yves Moser, lieutenant du Commandeur. Comptent-ils sur un engouement d’inscriptions des acteurs figurants de la Fête des Vignerons appartenant à la troupe de la Saint-Martin? «Nous n’avions pas été mis au courant qu’il y avait une telle troupe. Mais nous espérons que l’esprit ainsi créé entre ces gens les incitera à adhérer à notre Confrérie.» (24 heures)