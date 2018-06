Des démarches juridiques diverses fusent à Vevey

«Je ne commente pas. Mais j’informerai le Conseil communal en début de séance que la communication est retirée de l’ordre du jour.» À quelques heures de la séance de jeudi du Conseil de Vevey, le président Pierre Butty prenait acte d’un courrier du Canton. Qui demande de ne pas traiter ce jour-là la réponse de la Municipalité sur les jetons de présence que la syndique Élina Leimgruber touche pour siéger à Romande Énergie.

Pourquoi? Parce que deux municipaux, Jérôme Christen et Michel Agnant (Vevey Libre), ont fait recours contre ce texte. «Dès lors, l’effet suspensif leur est octroyé d’office de par la loi», explique Jean-Luc Schwaar, chef du Service juridique et législatif du Canton. Le problème: ce texte est signé de la main d’Élina Leimgruber. Or certains estiment que, étant concernée, elle aurait dû se récuser. «Je m’étais renseignée auprès du Canton, qui estimait que ces demandes privées étaient irrecevables. Or j’ai accepté que les Services de la Ville répondent, par souci de transparence», explique cette dernière.

Les deux «Libres» n’ont, semble-t-il, pas demandé sa récusation: sinon ils l’auraient obtenue grâce à leurs deux voix face au PLR Étienne Rivier. Ils ont préféré recourir. Un cas rare: «Je ne peux affirmer à 100% qu’un recours de municipaux contre leurs collègues n’est jamais arrivé, mais je n’en ai pas souvenir», dit Jean-Luc Schwaar.

Par ailleurs, des rumeurs de plainte de la Commission de gestion (Coges) circulaient à Vevey. Pour les faire taire, certains de ses membres ont diffusé ce jeudi un communiqué pour le moins inhabituel, qui informe que des membres de la Coges «ont, à titre individuel, informé le Ministère public central de constats qu’ils ont effectués» dans l’affaire Girardin.

«Il ne s’agit pas d’une plainte», souffle-t-on en coulisses. «Ont-ils craint que le Ministère public s’intéresse à l’aspect Fondation Apollo, sans creuser la question des locaux loués par la société de Lionel Girardin, mais dont le bail était au nom de la Ville? s’interroge un élu. Alors ils ont probablement pensé qu’il était de leur devoir de faire part des informations qu’ils avaient reçues.» «Pourtant le Ministère public peut obtenir toutes les pièces dont il a besoin», constate, perplexe, une élue. (24 heures)