Des dizaines de classes ont visité la ferme de la zoophile

Ce que dit la loi en Suisse

La fondatrice du refuge montheysan et son compagnon, qui a filmé ses ébats avec leur chien, ont écopé de 80 jours-amendes avec sursis et de 500francs d’amende. En Suisse, les actes qui leur ont été reprochés contreviennent à la fois à la loi sur la protection des animaux et à la législation en matière de pornographie.



La première n’évoque pas explicitement l’acte sexuel. Mais indique que «personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière.



Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.» L’article 197 du Code pénal rend illégal la fabrication, la diffusion ou l’obtention par voie électronique ou autre d’images contenant des actes d’ordre sexuel avec des animaux. Dans les deux cas, une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire peuvent être prononcées.



Les conséquences légales de rapports sexuels avec des animaux ainsi que de la consommation d’images pornographiques varient d’un pays à l’autre. La plupart ne condamnent de telles pratiques que depuis quelques années, comme le Royaume-Uni (2003), la Norvège (2008) ou les Pays-Bas (2010).



D’autres États ne possèdent pas de législation idoine, bien que les lois de protection des animaux soient souvent invoquées dans ces affaires. Ainsi, en Finlande, la zoophilie est légale tant qu’aucune blessure physique n'est infligée à l’animal.