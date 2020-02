Des élus électrisent le débat sur l'éclairage

Depuis une bonne année, un groupe informel d’élus interpartis veveysans a décidé de mettre un gros coup de projecteur sur la thématique de l’éclairage en ville. Coûts d’entretien, modernisation du matériel, compétences supplémentaires et même une proposition de couper le jus une nuit par année: le Conseil communal a été appelé à débattre sur plusieurs objets «lumière» l’an dernier, pour autant de votes positifs en faveur d’une politique plus économe et verte de l’éclairage public à l’avenir, et ce dès cette année.

Le premier électrochoc remonte à la fin de 2018 lors des discussions sur le budget. Le PLR Vincent Imhof, agacé par «certaines horreurs» constatées en matière d’éclairage, et avec exemples visuels à l’appui, invitait le Conseil communal à refuser d’inscrire les sommes contractuellement dues à Romande Énergie (près de 550'000 francs, dont 307'000 pour l’entretien). Le corps délibérant le suivait et envoyait un signal clair à la Municipalité.

Une convention de 1988

L’élu en avait profité pour tacler la convention de 1988 signée avec le distributeur d’électricité pour une durée de quarante ans et alors en phase de négociation avec les autres communes conventionnées (Corseaux, Corsier, La Tour-de-Peilz, Montreux, Veytaux): «Celle-ci n’est plus ni en phase avec la réalité ni dans l’intérêt de la Ville et de ses partenaires. Le matériel moderne, d’une durée de vie bien plus longue et beaucoup moins gourmand que ses ancêtres à mercure, sodium ou halogène, appelle une renégociation pour l’entretien et la maintenance, et la plupart des communes n’en ont pas conscience.»

Coïncidence ou non, un avenant à la convention était signé trois mois plus tard et convenait d’abaisser le point de facturation par point lumineux pour l’entretien (de 121 à 86 francs). Résultat: une diminution de la facture finale, rétroactive au 1er janvier. Pour Jérôme Christen, chef de l’Urbanisme, les débats veveysans n’y sont pour rien: «Les premières discussions sur une renégociation de la convention remontent à novembre 2017. Il convient également de relativiser l’impact financier de cet avenant: auparavant, Romande Énergie établissait son forfait sur la base de 2306 points lumineux recensés, contre 2933 aujourd'hui, ce qui revient plus ou moins à un équilibre.»

La facture Romande Énergie porte aussi naturellement sur la consommation d’électricité de la Ville: pour une grande majorité au forfait et le reste sur la base de la consommation réelle. La raison? «Seuls 12% des armoires électriques en ville sont équipées de compteurs, reprend Jérôme Christen. Un nombre qu’il conviendra d’augmenter à l’avenir.»

«Vision à long terme»

Pour cette raison et d’autres, «un état des lieux précis et une vision à long terme sont nécessaires», selon le Vert Antoine Dormond, rapporteur d’une motion interpartis déposée en mars 2019. Avec les autres signataires (Vincent Imhof, le Vert Colin Wahli, le PLR Ambroise Méan, la Décroissance-Alternatives Élodie Lopez et le Vevey Libre Pascal Molliat), le texte appelait ainsi à profiter du travail actuellement en cours de refonte des outils urbanistiques de Vevey pour leur adjoindre en annexe un «plan lumière». Une proposition largement acceptée là aussi.

Ce plan lumière doit, notamment, viser une diminution drastique de la consommation énergétique via un éclairage dynamique et adaptatif, définir les types d’éclairage et de luminaires les plus adaptés selon l’environnement urbain et les habitudes sociales, et solliciter les aides cantonales dans le domaine, qui plus est à l’heure où le Grand Conseil demande l’établissement d’un plan lumière vaudois. «Bien que Vevey fasse déjà beaucoup dans les domaines des économies d’énergie et du développement durable, la ville a un retard conséquent sur d’autres comme Genève, Lausanne ou Yverdon», regrette Antoine Dormond.

«Oui, nous avons pris du retard», admet Jérôme Christen, qui préfère parler de «concept directeur de l’éclairage public» plutôt que de plan lumière. «Le programme Candela I de modernisation des foyers lumineux durant la législature 2006-2011 paraît déjà loin. Il nous faut désormais un Candela 2.0., car le potentiel d’économies financières et de consommation est important.»

Le travail de diagnostic implique des ressources. Là aussi, un signal important a été envoyé en ces temps de finances difficiles et de politique à tendance zéro en matière d’engagement: «Un poste de collaborateur chargé de projets techniques, orienté éclairage public, est actuellement au concours», selon le municipal.