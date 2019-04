Des élus en appellent «au sens moral» de la syndique

La saga des jetons de présence de la syndique Élina Leimgruber pour son travail au sein du conseil d’administration de Romande Énergie a probablement connu son épilogue jeudi dernier au Conseil communal, mais un épilogue animé. Le Conseil d’État a récemment confirmé que l’élue Verte était dans son bon droit en ne rétrocédant pas à la Commune les gains tirés de son mandat, mais certains élus ont tout de même tenu à exprimer leur malaise sur la manière de faire. «Je reste sceptique sur la position de la Municipalité, a réagi Nicolas Bonjour (Vevey Libre), qui a porté le débat au sein du plénum. Et je regrette qu’une seule personne empoche cette somme d’environ 250'000 francs (ndlr: 50'000 fr. par an durant cinq ans de la législature, mais Élina Leimgruber ne siège que depuis mai dernier) en complément de son salaire, au lieu de la verser à la Ville qui ne cracherait pas dessus au vu de sa situation financière.»

Pour rappel, la Verte s’était vu reprocher de ne pas rétrocéder ces revenus dans les caisses communales, contrairement à son prédécesseur socialiste Laurent Ballif. Le Conseil d’État a tranché le 20 février en réponse à un recours des deux municipaux Vevey Libre, Michel Agnant et Jérôme Christen, qui accusaient Élina Leimgruber de conflit d’intérêts: il a nommé Élina Leimgruber ad personam pour ses compétences de syndique et afin de représenter les Communes vaudoises au sein de Romande Énergie, et non Vevey en particulier. Par conséquent, la rémunération lui revient. Par ailleurs, rappelle la syndique sans autre forme de commentaire, «en janvier 2017, la Municipalité a accepté à l’unanimité que la rémunération perçue au travers d’activités accessoires de représentation d’autres autorités, organismes ou institutions liées à la personne, et non à la fonction municipale, revienne au concerné».

Le Conseil d’État l’avait tout de même épinglée sur la question du conflit d’intérêts: elle aurait dû se récuser lors du vote de janvier 2017. La Municipalité a donc redébattu sans elle du volet des rémunérations, début mars. Pour le même résultat au final.

Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives) ne décolère pas pour autant: «La décision de la syndique a beau être juridiquement difficilement attaquable, elle n’en reste pas moins de sa part une faute morale et politique!» a-t-il asséné. Pour le municipal Étienne Rivier (PLR), en appeler à la responsabilité morale d’une élue sur une question personnelle «revient à faire de la sculpture sur nuage» et n’a pas lieu d’être au Conseil communal. Le socialiste Cédric Bussy a renchéri: «Il faut arrêter ces guéguerres où l’on attaque les gens pour un bénéfice politique.»

Bastien Schobinger (UDC) a tenté la voie du milieu: «Tout travail mérite salaire et je comprends que notre syndique garde ses jetons de présence. Mais il est aussi vrai qu’elle n’aurait jamais eu ce mandat sans sa fonction d’élue. En conclusion, ce serait bien qu’elle trouve un juste équilibre entre une part de salaire et une part reversée à la collectivité de Vevey. Je lui laisse le choix de son pourcentage.» Contactée, l’intéressée n’a pas tenu à répondre à la proposition ni à la commenter. (24 heures)