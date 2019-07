Des habitantes veulent faire revivre la piscine Meurice

Le complexe aqualudique tombé à l’eau, un autre, plus modeste, fait surface aux Diablerets. En 2016, le groupe BOAS annonçait son retrait du projet de bains imaginé de concert avec la Municipalité d’Ormont-Dessus. «Ça a été un coup dur pour la station», estime Anne Hebeisen. Mais il a donné des idées à cette habitante de Pully, propriétaire d’une résidence secondaire aux Diablerets depuis vingt ans. Elle a décidé de faire revivre une ancienne piscine. Elle entend y aménager un espace wellness, sous la forme d’un club privé.

Situé dans une PPE baptisée Résidence Meurice, le bassin de 19 mètres est à l’abandon depuis sept ans. À l’époque, la Municipalité accordait une subvention annuelle de 28'000 francs qui permettait aux habitants d’y nager. Ce soutien a été retiré en 2012 pour des raisons financières: la remise aux normes du lieu était alors estimée à quelque 300'000 fr.

Afin d’offrir «une nouvelle activité quatre saisons à la station» (qui compte par ailleurs une piscine ouverte) et surtout «pour sortir de ce cercle vicieux de projets avortés», Anne Hebeisen et une poignée d’habitantes de la station ont eu l’idée de rouvrir cette piscine en créant une association. «Nous proposons de racheter ce bien pour 1 franc symbolique et de le remettre en état.» Il faudra pour cela un investissement de 450'000 francs. Outre le bassin, on y trouvera sauna et hammam ainsi que quelques appareils de fitness.

Pour le financer, l’association a ouvert les inscriptions aux membres du futur spa. Pour y barboter, il faudra mettre le prix: 2500 francs comme mise de départ, à laquelle s’ajouteront 500 francs annuels pour couvrir les frais d’exploitation. Les enfants des membres pourront accéder gratuitement à l’espace jusqu’à l’âge de 18 ans .