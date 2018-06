Des habitants ne veulent pas de centrale de biogaz sous leurs fenêtres

Pourtant particulièrement paisible, le petit bourg de Chessel, peuplé de 400 «Turcs», est un peu secoué par un projet qui ne sied pas à toute la communauté. Vingt-neuf d’entre eux ont recouru contre le projet de construction d’une centrale de production de biogaz d’Édouard Cosandey. Cet agriculteur souhaite installer depuis plusieurs années déjà sur l’une de ses parcelles «une petite unité pour valoriser mes engrais de ferme, et ainsi produire de l’électricité réinjectée dans le réseau via Swissgrid. C’est totalement écologique, soutenu par le Canton et dans la droite ligne de l’agriculture de demain.»

Écologique ou pas, le projet stagne depuis des années. Il a toujours été contesté. Après bien des péripéties, deux mises à l’enquête, moult oppositions, un premier recours – rejeté – d’Édouard Cosandey lui-même, Canton et Municipalité ont donné leur aval. Cette dernière a accordé en mars le permis de construire tant attendu, malgré encore une fois une soixantaine d’oppositions, que l’Exécutif a levées. «Le projet est réglementaire. Nous n’avions pas moyen de faire autrement», assure le syndic Jacques Borgeaud, qui ne souhaite pas s’exprimer plus avant sur le fond de l’affaire. À noter que les autorités avaient proposé un échange de terrains pour éloigner le projet, mais Édouard Cosandey s’y est refusé. «C’est dommage car c’eût été plus favorable pour les habitants proches. Il n’y aurait alors pas eu d’oppositions, c’est certain», assure Didier Liechti, recourant.

Les contradicteurs nourrissent de sérieux et nombreux griefs contre cette installation de centrale de biogaz. «Le plus gênant est la proximité des deux futures cuves hautes de 6 mètres avec le quartier de villas de Clos à Galley, sorti de terre il y a quarante ans. À environ 80 mètres des premières habitations. Je verrai l’installation depuis mes fenêtres», note Anne-Lise Courvoisier, qui déclare ne pas être contre le principe des énergies renouvelables.

La possible émanation d’odeurs à venir froisse les opposants. «C’est la principale nuisance pour moi. Ce sera très incommodant pour tous, y compris pour les enfants de l’école toute proche et pour les futurs habitants des projets en construction. La mauvaise ventilation reconnue de la plaine du Rhône à cet endroit n’arrange rien», développe Didier Liechti. «Quand on épand du lisier, c’est le méthane qui sent mauvais.

Or, avec la méthanisation induite par mon installation, les odeurs vont grandement être diminuées», se défend Édouard Cosandey. Les recourants en doutent. «Les nuisances produites par les installations de digestion aérobie de déchets sont bien connues. De nombreux dysfonctionnements et des émissions olfactives insupportables ont pu être constatés à de nombreuses reprises», déclare Pierre Chiffelle, avocat des recourants.

«Risque d’explosion, nuisances sonores, va-et-vient de tracteurs, présence de l’installation dans une zone de protection des eaux et en zone de danger d’inondation nous froissent également», détaille Anne-Lise Courvoisier. Et que dire de l’ampleur du projet? «Plus de 40% du fumier qui sera méthanisé viendra d’une autre exploitation, située à Roche. Le projet de M. Cosandey n’est plus agricole mais carrément industriel», dit encore la recourante. Enfin, le biogaz produit aurait dû à son origine chauffer à distance et en partie de nouvelles habitations en construction au cœur du village, mais le promoteur immobilier y a renoncé. «Le projet de M. Cosandey perd donc de son intérêt, surtout de sa substance», conclut Didier Liechti. (24 heures)