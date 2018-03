Des métissages musicaux en série vont faire pétiller les soirées chablaisiennes

Une scène, une salle, des instruments et une régie son et lumière, du matériel pro, un bar, du public et des musiciens prêts à toutes les audaces pour mêler leurs sonorités et inspirations: ce sont les ingrédients des Jam-sessions qui réveillent les nuits aiglonnes, réputées trop calmes. Une dizaine de soirées a été programmée sur l’année depuis début janvier et les premières dates n’ont pas manqué leur cible: de dix à quinze musiciens régionaux sur scène, un public mêlant familles, ados et jeunes adultes, le mélange des genres fonctionne aussi bien sous les projecteurs qu’au pied de la scène.

«Nous voulons d’abord offrir un espace de création et de partage pour des artistes de tous niveaux, essentiellement de la région»

L’association IS Prod, qui gère un studio musical depuis cinq ans à Aigle est à l’origine de ces festivités. Le collectif de bénévoles de 18 à 28 ans réalise enregistrements musicaux, production, management d’artistes, tournages de vidéoclips et événementiel.

La mise en place de ces jam-sessions permet à l’équipe de développer plusieurs de ses vocations navigant entre animation sociale et culturelle: «Nous voulons d’abord offrir un espace de création et de partage pour des artistes de tous niveaux, essentiellement de la région, note Jonathan Morard, président d’IS Prod. Pour un guitariste qui se cherche un batteur, c’est par exemple l’opportunité de réseauter, de rencontrer des musiciens, de voir s’il y aurait des envies de monter un projet ensemble.» Autre force de ces soirées, la possibilité pour des jeunes motivés de s’essayer à toutes sortes de tâches liées à l’organisation d’événements, du son à la lumière, en passant par la mise en place de la salle, du matériel ou la tenue des bars et stands. «Un membre de notre équipe est en train de se former comme ingénieur du son, il peut profiter de ces soirées pour acquérir de l’expérience sur le tas, car les possibilités de stages sont rares en Suisse.»

Le prochain rendez-vous de cette série conviviale et créative est prévu samedi avec le groupe romand folk Ana and the black Mamba qui ouvrira la soirée avant de laisser grimper sur scène les musiciens inspirés. Bouillonnant de projets, les meneurs d’IS Prod envisagent déjà tout un développement autour de ces jam-sessions, en collaborant notamment avec d’autres collectifs. À suivre…

(24 heures)

Jam-sessionSamedi 17 mars à la salle de l’Aiglon, ouverture 20h30, entrée: 5 fr. Gratuit pour les musiciensToutes les dates sur www.isprod.ch