Des panneaux pour une meilleure image régionale

Il sera bientôt impossible de se perdre en cherchant le parcours Vita, le Parc des Sports ou le restaurant Le Berceau à Château-d’Œx. Après notamment Leysin en mars 2018 puis Ollon et Gryon l’automne dernier, la commune du Pays-d’Enhaut sera la prochaine à transformer sa signalisation pour faciliter le séjour des touristes et autres visiteurs qui sont déjà accueillis depuis 2016 par de nouveaux panneaux d’accueil aux entrées de la région.

Un groupe de travail a sélectionné et hiérarchisé une centaine de pôles d’intérêt à signaler sur les axes routiers. Piscine, camping ou site naturel, chaque catégorie a été analysée en fonction de critères bien précis. Pour être indiqué sur les panneaux du carrefour le plus proche, un hôtel devra par exemple servir le petit-déjeuner et compter au minimum cinq chambres. Les entreprises, quant à elles, devront faire une demande individuelle à la Commune et prendre en charge le financement de l’affichage.

La Municipalité n’oublie pas non plus les piétons: des panneaux d’information ont été développés en collaboration avec la Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises. Sept prototypes ont été posés en 2018 à Villars, au Sépey ou encore à Rougemont. L’expérience a porté ses fruits, puisque Château-d’Œx prévoit d’en installer dix de plus. Il faudra attendre le mois de septembre pour savoir si le Conseil communal valide le budget du projet qui s’élève à près de 140'000 fr. Le cas échéant, la nouvelle signalétique sera en place d’ici l’été 2020.