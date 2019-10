Des pavillons en guise de garderie

La Ville a-t-elle entrepris des démarches pour compenser la trentaine de places d’accueil perdues consécutivement à la fermeture de la garderie des Petits Pois, le 27 février dernier? C’est l’une des questions que le groupe Décroissance-Alternatives a adressées à la Municipalité de Vevey dans cet épineux dossier. Pour rappel, après qu’une pierre avait traversé le faux plafond, l’Exécutif avait ordonné la fermeture de la garderie de 44 places (63 enfants concernés). Quatorze places avaient pu être redistribuées sur d’autres structures, pour un solde négatif de 30 sur l’entier du réseau.

Le municipal ad interim Jacques Ansermet a annoncé jeudi dernier au Conseil communal que des solutions étaient à l’étude, dont une plus avancée: «Construire une garderie sur une parcelle où la Ville possède un droit de superficie, dans le quartier de Subriez, et ainsi maintenir une structure dans l’est de la ville.» La nouvelle garderie prendrait la forme de pavillons. Le problème est dans le délai: deux ans.

Jacques Ansermet assure: tous les enfants des Petits Pois ont été replacés dans le réseau et les standards d’encadrement maintenus. Et ce en dépit de huit postes en moins à la suite de la fermeture de la garderie. Comment est-ce possible, s’est demandé Décroissance-Alternatives? Jacques Ansermet invoque une meilleure efficience dans la répartition des places d’accueil depuis la réorganisation. Et d’ajouter qu’aucun licenciement n’a été prononcé: les employés concernés se sont vu proposer «une ou plusieurs opportunités de travail dans le même secteur» suite à des départs naturels.

Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives) s’est dit «ravi de l’engagement politique pour rétablir au plus vite le nombre de places», mais «sceptique» sur le déroulé des faits, notamment au sujet de la décision de fermer Les Petits Pois au printemps. L’Exécutif avait jugé le délai des travaux annoncé par le propriétaire comme trop court pour une remise en l’état des locaux, qui plus est doublée d’une remise aux normes imposée par l’Office de l’accueil de jour des enfants (ce dernier avait d’ailleurs retiré le permis d’exploiter après la chute de pierre). Ces exigences du Canton auraient, d’après la Municipalité, engendré une perte de surface pour l’accueil et donc une augmentation des charges pour le réseau.

«D’autres ingénieurs civils (ndlr: Jacques Ansermet l’étant aussi) ont prétendu que les travaux pouvaient se faire, rétorque Alain Gonthier. Il y a une divergence aussi sur l’interprétation du bail, sur la détermination des responsabilités entre les deux partenaires afin de savoir qui doit payer quoi. S’il y avait eu une volonté de maintenir ces places, il aurait pu y avoir un accord avec le propriétaire (ndlr: la Fondation Lichtensteiger).» Jacques Ansermet invoque au contraire un point de non-retour «au vu du refus du propriétaire de financer la mise aux normes des locaux», ce que la fondation dément avec fermeté (lire l’encadré).